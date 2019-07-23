2019-07-23T17:02:15+03:00
Общество

Участие в долевом строительстве для воронежцев стало безопасным

Новоселы получили ключи от квартир в доме, построенном с использованием эскроу-счетов
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Елена ФЕДЯШЕВА.

В новом микрорайоне «Дон» села Ямное Рамонского района началось заселение уже второго дома, построенного с использованием эскроу-счетов.

- Первоначально было немного сложно, поскольку это нововведение. Мы одни из первых в Воронежской области начали работать с эскроу-счетами, - рассказал Игорь Свинцов, врио гендиректора СРК «Дон». - При поддержке правительства области и банка удалось наладить процесс. Поначалу мало кто из финансовых учреждений решался участвовать. Сейчас, через год после старта программы, работающих в этой системе банков стало гораздо больше.

УТРОМ КЛЮЧИ - ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ

Новая схема действует с июля 2019 года и направлена на защиту участников долевого строительства от обмана. Деньги, вносимые покупателями за жилье, поступают в банк и хранятся там до сдачи дома в эксплуатацию. Застройщик может воспользоваться ими только после того, как новоселы получат ключи от квартир.

- Деньги гражданина на эскроу-счете застрахованы государством в лице агентства по страхованию вкладов. Если у строительной фирмы происходит банкротство или возникают другие финансовые проблемы, не позволяющие завершить работы, эти средства будут возвращены в полном объеме, - рассказал Илья Климов, начальник отдела департамента строительной политики Воронежской области. - На сегодня из 210 строящихся в Воронежской области домов по счетам эскроу возводятся 12. До конца третьего квартала 21 дом перейдет на новую систему.

Параллельно реализуется и старая схема. Дома, имеющие готовность 30 и более процентов и в которых реализовано не менее 10% квартир, достраиваются с непосредственным привлечением денег дольщиков.

ГАРАНТИЯ СОХРАННОСТИ

В трехэтажном доме № 8 по улице Генерала Вельяминова в Ямном к этому моменту раскуплено уже 85% квартир. А рядом начинается возведение двух других корпусов с использованием эскроу-счетов.

Кирилл был среди первых дольщиков дома, построенного по новой схеме:

- Я искал место недалеко от города, но в то же время в спокойном районе. Село Ямное в этом смысле стало для нас прекрасным вариантом. Приобретая жилье, о новых правилах не знал - мне о них рассказали при оформлении документов. Новая схема понравилась тем, что дает гарантии сохранности моих денег.

По словам Игоря Свинцова, заселение новостройки проходит точно в срок по договору долевого строительства. Среди новоселов восьмого дома в основном молодые семьи, они приобретали жилье за счет ипотеки и материнского капитала. На территории микрорайона есть вся необходимая инфраструктура: детский сад, спортивные и детские площадки, супермаркет, строится школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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