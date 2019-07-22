В Воронежской области начинающие фермеры получат почти 400 миллионов рублей

Сегодня на планерке в региональном правительстве руководитель департамента аграрной политики области Алексей Сапронов рассказал, что в этом году начинающие фермеры получат от государства порядка 377 млн. рублей грантов.

Деньги распределят по трем направлениям. Первое - грант «Агростартап» на создание крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), второе – субсидии на создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов и третье – создание центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации для поддержки фермеров.

«Агростартап», как пояснил Алексей Сапронов, позволяет подать заявку на получение гранта без создания КФХ:

- Считаем, это правильно. Человек может регистрировать КФХ только после того, как его проект одобрили и поддержали. Это поможет ему избежать проволочек с возможным неодобрением и закрытием ранее им созданного КФХ.

К слову, зарегистрировать КФХ можно хозяйствам, которые содержат небольшое стадо.

- Если говорить о семейных животноводческих хозяйствах, то для открытия КФХ должно быть не менее 10 голов, иначе это больше похоже на личное подсобное хозяйство. Мы их, кстати, поддерживаем отдельно. Человек может просто заявиться к нам, не создавая КФХ, для получения господдержки на покупку коровы – даем 25 тысяч рублей на голову, - рассказал глава аграрного департамента.

И уже из личных подсобных хозяйств ведомство пытается возродить семейные фермы со статусом КФХ. Этот статус позволяет хозяйству получать гранты, брать наемных работников, платить им среднюю по району зарплату. Минимальная сумма для начинающих фермеров на животноводческие направления – три миллиона, на овощи – 1,5 миллиона.

- Органическое земледелие – одно из направлений поддержки малого и среднего предпринимательства. Надеемся, в этом году у нас заработает такой кооператив, что он после защиты проекта в департаменте аграрной политики получит господдержку. Это первый кооператив по выращиванию, в основном, ягодной продукции, в который войдут еще несколько начинающих фермеров. Выделенный под него участок полностью пройдет сертификацию под органическое производство, и в дальнейшем там будет производить как ягоды, так и овощи. Одно из направлений – это выращивание тыквы для детского питания, - рассказал глава регионального АПК.