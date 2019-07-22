Санаторий имени Дзержинского подготовил специальное предложение для семейного отдыха

До 1 сентября осталось чуть больше месяца. Самое время укрепить здоровье и набраться сил перед новым учебным годом!

Санаторий им. Дзержинского объявляет о начале акции – специальное предложение для комплексного отдыха, лечения, и оздоровления «Отдыхаем всей семьей».

Акция действует при размещении двух взрослых (это могут быть родители, бабушки, дедушки или любые другие родственники - законные представители) и одного ребенка возрастом с 4 до 14 лет.

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В стоимость путевки входит размещение в номерах «полулюкс» (комфортабельный двухкомнатный номер со всем необходимым) и «люкс» (двухкомнатный номер повышенной комфортности) корпуса 12 а (двое взрослых и 1 ребенок), трехразовое питание, а также назначенное врачом лечение.

Проживание на одного человека в сутки в «полулюксе» обойдется в 2 400 руб., в «люксе» – 2 500 руб.

Кроме того, в подарок дети получат бесплатное посещение аквацентра, который действует при санатории.

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- Вас ждут оздоровительные процедуры, лечение по назначению врача, потрясающий целебный воздух живописного парка санатория, сбалансированное трехразовое питание, комфортное проживание, аквацентр для детей и взрослых, ежедневная развлекательная программа для всей семьи, детская комната под наблюдением воспитателя, - рассказали в санатории. - Важные лечебные и профилактические процедуры укрепят иммунитет, повысят сопротивляемость инфекциям. Вы вернетесь домой с новыми силами и отличным самочувствием!

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Акция действует с 15 августа по 30 сентября при любом количестве дней проживания.

При себе нужно иметь санаторно - курортную карту (ее, к слову, можно оформить и в санатории), а для детей необходима справка об эпидокружении.

Бронирование путевок: 227-99-99

Сайт: http://sandz.ru/

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