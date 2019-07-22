«РВК-Воронеж» вручил дипломы лучшим выпускникам ВГТУ

Пять лучших выпускников опорного ВУЗа по направлению водоснабжение и водоотведение стали обладателями памятных подарков и дипломов от «РВК-Воронеж». Результатом многолетнего сотрудничества между предприятием и ВГТУ стали около сотни специалистов, выбравших работу в водоканале. В прошлом году это сотрудничество было закреплено документально - было подписано соглашение, которое предусматривает участие «РВК-Воронеж» в разработке учебных планов опорного ВУЗа, проведение совместных семинаров и направление представителей водоканала в аттестационные комиссии.

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«В сфере трудоустройства города существует миф, что на работу в водоканал попасть можно только «по знакомству». Мы здесь, в том числе и для того, чтобы этот миф развеять и показать, что воронежский водоканал - крупное предприятие, перспективный и надежный работодатель, который нуждается в молодых, смелых и амбициозных специалистах. Мы готовы предоставить возможность карьерного роста и развития, а дальше всё зависит от самого человека», - рассказала директор по персоналу «РВК-Воронеж» Елена Сарычева.

Уже сегодня у студентов опорного ВУЗа есть возможность прохождения производственной практики на объектах водоканала. По результатам этой практики при наличии обоюдного желания рассматривается вопрос об их трудоустройстве.