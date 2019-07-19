2019-07-19T17:02:35+03:00
Общество

В Воронежской области отлов безнадзорных животных смогут контролировать общественники

По новому региональному закону, организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, будут нести ответственность за их жизнь и здоровье, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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pixabay.compixabay.com
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Новации прописаны также для системы содержания безнадзорных животных, а также потерявшихся питомцев.

Председатель регионального парламента напомнил, что ранее Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Часть полномочий по данному документу закрепляются за региональными властями.

– Принятый в ходе 46 заседания Воронежской областной Думы закон устанавливает полномочия органов государственной власти Воронежской области в области обращения с животными. Документ призван обеспечить безопасность, права и законные интересы граждан при обращении с животными, а также обеспечить защиту животных от жестокого обращения. Так, отдельно урегулированы правоотношения, возникающие при организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В частности, это касается создания и обеспечения функционирования приютов, деятельности служб по отлову животных, – пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Законом устанавливается четкий порядок обращения с безнадзорными животными. Стандартная процедура включает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в прежнее место обитания с несмываемой или неснимаемой меткой (чипом). Умерщвление отловленных животных запрещено (кроме больных особей). Если животное без владельца не может быть по какой-то причине возвращено на прежнее место обитания, оно должно будет находиться в приюте на полном обеспечении, пока ему не подберут хозяина, или пока оно не умрет.

Также согласно закону, при отлове животных без владельцев должны соблюдаться четкие требования. В частности, стерилизованные животные без владельцев, имеющие чипы, отлову не подлежат. Исключение составляют безнадзорные животные, которые проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. В то же время животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, обязательно должны передаваться владельцам. Положениями нового закона запрещено применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, которые могут привести к увечьям, травмам или гибели животных. Организации, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье. При этом сотрудники таких компаний обязаны вести видеозапись как процесса отлова животных без владельцев, так и их возврата в привычную среду обитания. По первому же требованию они обязаны будут бесплатно представлять в уполномоченный орган копии этих видеозаписей, а также сведения об объеме выполненных работ.

Также региональным законом вводится понятие общественного контроля за отловом и содержанием таких животных. Общественные контролеры смогут фиксировать нарушения при отлове и содержании животных, помогать надзорным органам, а также участвовать в подготовке материалов, на основании которых соответствующие организации могут быть привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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