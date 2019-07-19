Крупные инвесторы вложат в экономику Воронежской области еще 11 млрд рублей

Депутаты Воронежской областной Думы актуализировали список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области, которым положены региональные меры господдержки: в него включены три проекта общей стоимостью около 11 млрд рублей.

Также были скорректированы временные и финансовые параметры еще трех проектов.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, инвестиционный процесс идет в регионе практически непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке.

– На сегодняшний день в этом списке значится 77 проектов с инвестициями на общую сумму около 250 млрд рублей, – напомнил Владимир Нетёсов.

Два новых проекта, рассказал председатель Воронежской областной Думы, связаны с развитием агропромышленного комплекса, и направлены на создание современных и эффективных предприятий по разведению племенного скота, производству молока и мяса. Это строительство двух животноводческих ферм в Бобровском и Лискинском муниципальных районах общей стоимостью около 5,4 млрд рублей и периодом реализации до 2028 года. Здесь будет размещено 5600 коров и оборудованы площадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 8050 голов.

Еще одним новым аграрным проектом стало строительство в Бобровском районе первой очереди современного тепличного комплекса общей площадью более 20 га для круглогодичного производства овощей в объеме около 13 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет более 6 млрд рублей, а период реализации – до 2032 года.

Председатель областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что в Воронежской области действует широкий перечень преференций для инвесторов.

– Сегодня в Воронежской области разработано прогрессивное законодательство в сфере инвестиционной деятельности. Действует широкий перечень преференций для инвесторов, реализующих масштабные проекты, запускающих новые производства, создающих новые рабочие места, – отметил Владимир Нетёсов. – Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев, возможность для бюджета направлять дополнительные средства на развитие социальной сферы, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды.

Также Воронежская областная Дума приняла закон, который будет способствовать, в том числе, привлечению новых резидентов на территорию опережающего социально-экономического развития, созданную в целях содействия развитию моногорода Павловск.

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Вопрос касается предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов в аренду без проведения торгов. Перечень таких направлений был расширен двумя новыми подпунктами. Первый из них позволяет предоставлять соответствующие участки для создания и развитие инфраструктуры поставки и продажи сельскохозяйственной техники.

– В Воронежской области планируется реализация инвестиционного проекта по строительству торгово-выставочного центра по реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса. Объем инвестиций по проекту составит 80 млн рублей, будет создано более 100 новых рабочих мест, налоговые платежи составят не менее 10 млн рублей в год, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще один новый подпункт позволит предоставлять земельные участки в аренду без торгов для создания и развития производств по видам экономической деятельности, разрешенных в рамках ТОСЭР «Павловск».

При этом законодательными корректировками установлены специальные критерии предоставления участков для потенциальных резидентов ТОСЭР «Павловск». Если ранее нижний порог для отнесения инвестпроектов к масштабным предусматривал создание не менее ста рабочих мест (и 50 для сельскохозяйственных проектов) и ежегодного поступления 10 млн рублей налогов в бюджет, то внесенными изменениями данные условия значительно смягчены. Получить землю на льготных условиях смогут резиденты ТОСЭР, заявляющие проекты с объемом налоговых отчислений от 1 млн рублей и числом новых рабочих мест от 10. В настоящее время запланировано размещение еще шести новых производств в ТОСЭР «Павловск» с объемом инвестиций от 2,5 млн до 1 млрд рублей, на каждом из которых будет создано от 10 до 85 новых рабочих мест.

– Уверен, данные законодательные новации будут и в дальнейшем стимулировать приход в ТОСЭР малого и среднего бизнеса, который на сегодняшний день очень заинтересован льготным режимом этой территории, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.