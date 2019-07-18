Не пропустил «скорую» – заплати пять тысяч

16 июля Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении два закона, которые должны защитить медицинских работников и пациентов. Нормативные акты разработаны депутатами фракции «Единой России».

РАСШИРИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕСТВЕННОСТЬ

Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях России.

Действующее законодательство устанавливает повышенную уголовную ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица при исполнении служебной деятельности. Теперь в этот список депутаты также внесли медицинских работников.

Как отметили в «Единой России», законопроектом предлагается распространить данный подход на причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи 115, 119 УК РФ. Также предлагается установить в уголовном законодательстве ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

В пояснениях к законопроекту отмечается, что в ряде муниципалитетов пострадавший медработник является единственным профессионалом, способным оказать врачебную помощь. От его состояния здоровья зависит жизнь как конкретного пациента, так и большого числа жителей населенного пункта, которым он оказывает (нередко неотложную) помощь. Данный факт существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств.

ВЫРАСТУТ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

В Кодекс об административных правонарушениях РФ предлагаются изменения, устанавливающие ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника (если эти действия не содержат признаков уголовной ответственности). Кроме того, усиливается ответственность за непредоставление преимущества скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом. Теперь штраф за подобные действия составит от 3 до 5 тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок до года (сейчас действует штраф в размере 500 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев).

- Ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме» – то есть любое действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов», – поясняет член регионального политсовета партии «Единая Россия», депутат Воронежской областной Думы Алексей Чернов

По словам Алексея Чернова, таких нововведений в медицинских кругах ждали давно. Парламентарий отметил, что в настоящие время участились случаи противоправных действий, связанные с насилием в отношении медицинских работников при исполнении ими должностных обязанностей:

- Принятые Госдумой в третьем чтении законопроекты об усилении ответственности за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинских работников направлены не только на защиту непосредственно самого работника, но и на возможность оказать необходимую и, что важно, зачастую неотложную медпомощь нуждающемуся в ней человеку. Установление административной и уголовной ответственности за указанные деяния имеют упреждающее и профилактическое значение и являются фактором правовой защиты и медработников, и пациентов, - сообщил парламентарий.