2019-07-18T14:08:27+03:00
Общество

Атомщики помогут с внедрением в Воронежской области бережливых технологий

В сентябре 2019 года в Воронежской области стартует общероссийский проект «Эффективный регион», главная цель которого повысить качество жизни отдельных регионов и страны в целом
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Представители Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) поделятся с правительством Воронежской области опытом внедрения технологий бережливого производства.

Атомщики представят лучшие практики, которые были реализованы в Нововоронеже в рамках «Производственной системы Росатома» (ПСР). Ключевыми направлениями, над которыми предстоит совместно поработать, станут медицина, социальная сфера, внутренние процессы в правительстве и муниципалитетах.

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«ПСР на Нововоронежской АЭС внедряется с 2010 года и позволила накопить уникальный опыт применения бережливости и повышения эффективности в различных отраслях производства. За последние три года производительность труда выросла более чем в 3 раза и составляет 14,7 млн рублей на одного человека», – отметила начальник отела развития «Производственной системы Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.

Опыт успешной реализации ПСР-проектов на НВ АЭС использовали и в улучшении городских процессов. Так, в Нововоронеже на базе Клинической больницы №33 был реализован проект «Бережливая поликлиника». За счет оптимизации процессов и устранения потерь время проведения профосмотров сократилось в два раза – с шести до трех часов. Упростилась и процедура оформления справок и санаторно-курортных карт, которая теперь занимает всего восемь часов, а не двое суток. Налажена работа регистратуры и др.

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Положительный результат принес и проект «Бережливый город». Силами Нововоронежской АЭС была разработана электронная система, которую внедрили в городские ресурсоснабжающие организации для оперативного получения информации от горожан по вопросам ЖКХ. Это позволило сократить время обработки обращений с 15 до 5 минут, снизить процент ложных вызовов, эффективнее планировать профилактические мероприятия.

Госкорпорация «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» помогает субъектам Российской Федерации оптимизировать производственные издержки, обеспечить рост производительности труда, увеличить объемы выпускаемой продукции. В 2019 году проект «Эффективный регион» должен охватить 31 регион.

Производственная система Росатома (ПСР) – культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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