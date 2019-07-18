В Рамонском районе к 1 сентября откроют детсад на 220 мест, а в следующем году – школу на 1100 учеников

Как строители справляются с ответственной задачей, оценила зампредседателя Комитета регионального парламента по предпринимательству и туризму Оксана Ярковая, которая побывала в Рамонском районе с инспекционной поездкой по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова.

В мониторинге объектов также приняли участие представители администрации, а также депутаты Совета народных депутатов района.

Всего на территории Рамонского района в настоящее время реализуется четыре нацпроекта – «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура» и «Демография», сообщила Оксана Ярковая.

– Основная цель депутатов Воронежской областной Думы и народных избранников районного уровня не только проконтролировать ход работ и эффективность расходования средств в рамках нацпроектов. Здесь у нас более широкие задачи – постоянный диалог с населением, оценка общественного мнения и в связи с этим предложение корректировок различных составляющих нацпроектов. Очень важно сделать все, чтобы у нас не было ни одного проблемного объекта, – рассказала заместитель председателя Комитета облдумы по предпринимательству и туризму.

Сначала участники группы мониторинга побывали в селе Лопатки Березовского сельского поселения, где в рамках нацпроекта «Культура» в июне был начат капитальный ремонт местного клуба, здание которого было построено в 1976 году. На сегодняшний день в здании клуба уже проведены демонтажные и подготовительные работы, подрядчик приступил к активной фазе строительства. Сдать объект, общая стоимость которого составляет 10,5 млн рублей, планируется к первому ноября 2019 года.

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Депутаты также побывали на стройплощадке детского сада на 220 мест в поселке Рамонь. Объект возводится в рамках мероприятия «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Сметная стоимость строительства составляет 205,8 млн рублей.

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На сегодняшний день подрядчики приступили к благоустройству территории. По контракту 1 августа объект должен быть сдан в эксплуатацию, а в сентябре детсад планирует уже принять детей. Предполагается, что сюда будут принимать малышей не только из поселка Рамонь, но и близлежащих сел. В новом детском саду детям будут обеспечены все необходимые условия, предусмотренные федеральным стандартом дошкольного образования. В детсад планируется набрать шесть ясельных групп.

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Еще одним объектом, где побывали контролеры, стала территория строящейся школы на 1110 мест в селе Ямное. Возведение этого объекта в рамках нацпроекта «Образование» началось в 2018 году. Общая стоимость проекта составляет более миллиарда рублей (финансирование из областного бюджета составляет около 256 млн рублей), сдача школы планируется в августе следующего года. Здание общей площадью около 16,5 тыс. м2 будет включать три блока: учебный, общественный и спортивный. На пришкольной территории также предусмотрены площадки для подвижных игр и «тихого отдыха» учеников. Проект предусматривает физкультурно-спортивную зону с гимнастическими и легкоатлетическими площадками, большим футбольным полем с искусственным покрытием.

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– Новая школа позволит перейти на односменный режим, при этом ученики получат помещения, учебные пособия и оборудование, которые соответствуют современным федеральным образовательным стандартам. Подобного рода масштабные проекты в нашем регионе еще не реализовывались на территории сельских поселений, – рассказала заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по предпринимательству и туризму Оксана Ярковая.

Комментируя итоги выезда группы мониторинга, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что наш регион активно включился в реализацию нацпроектов, и работы на большинстве строящихся и реконструируемых объектов, где с контрольными мероприятиями побывали депутаты Воронежской областной Думы, идут строго по графику и даже с его опережением.