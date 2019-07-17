Воронежские "скорые" и такси оснастят детскими креслами

На 75% снижают риск смерти при ДТП детские удерживающие устройства. Такие данные приводят представители экспертного центра «Движение без опасности». Детским креслам и автолюлькам посвящены тренинги, которые будут проходить на базе перинатального центра областной клинической больницы. Будущие мамы еще до рождения малютки (или малюток) узнают, как правильно пользоваться устройствами.

- Важность проблемы подчеркивается большим количеством ДТП, в которых пострадали дети. В значительной части таких аварий они были внутри автомобиля, - отметил глава областного УГИБДД Евгений Шаталов на встрече, посвященной началу тренингов. - Подавляющее количество детей сегодня перевозится с использованием удерживающих устройств. Но существует много проблем в части выбора и их правильного применения. Кроме того, некоторые водители нарушают ПДД, ведут себя на дороге агрессивно – не берегут не только себя, но и ребенка.

Вполне вероятно, проект будет масштабирован – тренинги начнут проходить не только в перинатальном центре, но и в роддомах.

Наталья Агре, Евгений Шаталов, Людмила Ипполитова.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Участники встречи высказали несколько любопытных идей. Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Алексей Щукин предложил проработать вопрос о выдаче детских кресел в аренду - для тех семей, что не могут позволить себе их покупку. Председатель комитета по труду и соцзащите населения областной Думы Людмила Ипполитова высказала идею оснастить удерживающими устройствами медицинский спецтранспорт и даже пообещала найти финансирование на несколько кресел для перинатального центра. Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре предложила воронежским депутатам внести инициативу, разрешающую встречать ребенка из роддома на машине только с автолюлькой. Участники дискуссии также решили созвать круглый стол с представителями таксопарков, чтобы оснастить такими удерживающими устройствами максимальное число их транспорта.

Напомним, штраф за перевозку ребенка без специальных устройств, если ему нет семи лет, внушительный - 3000 руб. С семи лет можно ездить на заднем сиденье, пристегнувшись обычным ремнем, с одиннадцати – на переднем. Но эксперты рекомендуют использовать кресло до того момента, пока ребенок в него помещается.

О том, как выбрать автокресло и какие ошибки при его использовании совершают родители, читайте на нашем сайте в ближайшее время.