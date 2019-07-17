ВГТУ стал партнером Агентства стратегических инициатив

Воронежский государственный технический университет вошел в число 30 ведущих вузов России, с которыми заключен четырехсторонний Меморандум между Агентством стратегических инициатив (АСИ), Платформой Национальной технологической инициативы (НТИ) и Университетом НТИ «20.35», сообщает пресс-служба университета. Подписание четырехстороннего соглашения состоялось 16 июля в Сколковском институте науки и технологий. На подписании документа ВГТУ представлял ректор Сергей Колодяжный. В подписании соглашения участвовали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков, генеральный директор «Университет НТИ» 20.35 Василий Третьяков.

По словам Светланы Чупшевой, соглашение подписано с вузами, обладающими сильной командой и богатым потенциалом для позитивных изменений.

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Воронежский опорный университет начнет сотрудничать с Платформой НТИ, Университетом НТИ «20.35» и АСИ в технологической повестке, развитии новых подходов в образовании, социальной сферы и городской среды, а также распространении лучших практик цифровой трансформации регионов. Агентство стратегических инициатив представит партнерские возможности и форматы сотрудничества. Университет также подключится к экспертизе административных и нормативно-правовых барьеров, сопровождению лидерских проектов и развитию системы наставничества.