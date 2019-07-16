2019-07-16T17:55:37+03:00
Общество

Воронежцы могут выиграть призы благодаря своим питомцам

Объявляем фотоконкурс домашних животных
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Загружайте снимок, где меньший брат мирно отдыхает или кадр какой-то смешной ситуации, связанной с ним, - ограничений нет.Загружайте снимок, где меньший брат мирно отдыхает или кадр какой-то смешной ситуации, связанной с ним, - ограничений нет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мяукающие и гавкающие, шуршащие и молчаливые... Всех домашних питомцев объединяет одно - безграничная любовь хозяев. Почему бы ею не поделиться? Почему бы не показать миру, какое удивительное создание живет у вас дома, как оно радует вас и удивляет?

"Комсомолка" объявляет конкурс "Наш семейный питомец". С 16 июля по 16 августа размещайте на сайте "КП" фотографии зверят, участвуйте в голосовании и выигрывайте призы от нас и партнеров конкурса.

От компании «Фенко» два победителя получат сертификаты по 1000 рублей в кафе "Дворик".

Два победителя получат сертификаты в кафе.

Два победителя получат сертификаты в кафе.

От Сети зоомагазинов «Мистер Кот» победители получат продукцию ALL DOGS & CATS:

- для кошки, набравшей максимальное число голосов, корм ALL CATS 13 кг;

- для лидера рейтинга голосования среди собак ALL DOOGS 20 кг.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» тоже приготовила приятные для питомцев подарки.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» тоже приготовила приятные для питомцев подарки.

Живет ли у вас крошечная собака или кот-гигант, ловите ли вы по дому сбежавших хомяка или черепаху, вступаете ли вы в дискуссии с попугаем и пугаете ли гостей видом питона - подойдут абсолютно любые питомцы! Загружайте снимок, где меньший брат мирно отдыхает или какой-то кадр смешной ситуации, связанной с ним, - ограничений нет.

Итоги конкурса мы опубликуем 16 августа в группе "Комсомольская правда - Новости Воронежа" и на сайте. Всем удачи!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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