Воронежцы могут выиграть призы благодаря своим питомцам

Мяукающие и гавкающие, шуршащие и молчаливые... Всех домашних питомцев объединяет одно - безграничная любовь хозяев. Почему бы ею не поделиться? Почему бы не показать миру, какое удивительное создание живет у вас дома, как оно радует вас и удивляет?

"Комсомолка" объявляет конкурс "Наш семейный питомец". С 16 июля по 16 августа размещайте на сайте "КП" фотографии зверят, участвуйте в голосовании и выигрывайте призы от нас и партнеров конкурса.

От компании «Фенко» два победителя получат сертификаты по 1000 рублей в кафе "Дворик".

Два победителя получат сертификаты в кафе.

От Сети зоомагазинов «Мистер Кот» победители получат продукцию ALL DOGS & CATS:

- для кошки, набравшей максимальное число голосов, корм ALL CATS 13 кг;

- для лидера рейтинга голосования среди собак ALL DOOGS 20 кг.

Сеть зоомагазинов «Мистер Кот» тоже приготовила приятные для питомцев подарки.

Живет ли у вас крошечная собака или кот-гигант, ловите ли вы по дому сбежавших хомяка или черепаху, вступаете ли вы в дискуссии с попугаем и пугаете ли гостей видом питона - подойдут абсолютно любые питомцы! Загружайте снимок, где меньший брат мирно отдыхает или какой-то кадр смешной ситуации, связанной с ним, - ограничений нет.

Итоги конкурса мы опубликуем 16 августа в группе "Комсомольская правда - Новости Воронежа" и на сайте. Всем удачи!