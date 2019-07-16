2019-07-16T11:57:14+03:00
Общество

На Нововоронежской АЭС прошли стажировку директора трех российских атомных станций

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Изучение положительных практик, обмен опытом, дальнейшее совершенствование системы управления охраны труда (СУОТ) – такими были основные цели стажировки директоров Калининской, Белоярской и Смоленской атомных электростанций, которую они прошли на Нововоронежской атомной станции.

Начальники электроцеха и отдела охраны труда ознакомили директоров-стажеров с сильными сторонами эксплуатации энергоблоков разных поколений. Затем участники семинара совершили обход объектов энергоблока поколения «3+» и энергоблока №5 НВ АЭС.

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«Мы впервые совершили не только плановый обход, но и посмотрели, как ведётся работа в зоне контролируемого доступа (ЗКД). Это новое направление в проведении семинаров-стажировок. Я думаю, оно будет положительно воспринято инспекционными службами Концерна «Росэнергоатом». Нам очень важно было услышать мнение коллег, которые обладают огромным эксплуатационным опытом и могут поделиться им»¸- отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Особое внимание во время стажировки уделялось вопросам обеспечения безопасной эксплуатации электротехнического оборудования, опыту проведения экспресс-оценки состояния охраны труда в подразделениях и положительным практикам по реализации процедур СУОТ.

«Здесь система управления охраны труда действительно работает, и, что важно, не формально. С ее помощью можно оценить, какой вклад вносит каждое подразделение в общую безопасность НВ АЭС. Все специалисты видят плюсы и минусы своей работы, и стараются повышать меру ответственности в охране труда», – поделился впечатлениями директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

По итогам стажировки был подписан протокол, в котором были отмечены не только сильные стороны, но и предложения по дальнейшему улучшению СУОТ.

Семинары-стажировки с участием руководителей АЭС проводятся в Концерне Росэнергоатом ежегодно и способствуют обмену опытом и повышению эффективности в области охраны труда.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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