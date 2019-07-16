Воронежский губернатор назвал «инструменты» поддержки моногородов

Мария САННИКОВА

Форум прошел в Тольятти. Его также посетили министр экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, главы субъектов РФ, главы моногородов и другие.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖИЛЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И КАДРЫ

Александр Гусев выступил с докладом о развитии моногородов Воронежской области. Губернатор обозначил основные направления роста моногородов и инструменты поддержки, которые регион видит в проекте федеральной программы «Развитие моногородов».

Стоит отметить, что в Воронежской области расположены четыре моногорода – Семилуки, Павловск, городское поселение Елань-Коленовский и Россошь. Программа «Комплексное развитие моногородов Воронежской области» на 2017–2018 годы позволила аккумулировать почти 960 млн. рублей, которые направили на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, на благоустройство общественных пространств.

В Павловске создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Пока в ТОСЭР зарегистрировано два резидента, но до конца года планируется размещение еще шести. Кроме того, соглашение с Фондом развития моногородов предусматривает софинансирование создания в Павловске объектов инфраструктуры для крупного инвестиционного проекта. Речь идет о строительство мясоперерабатывающего комбината «Агроэко» стоимостью больше 11 млрд рублей.

- Правительство Воронежской области готово участвовать в мероприятиях, предусмотренных федеральной программой «Развитие моногородов», - подчеркнул Александр Гусев. – Мы подготовили ряд предложений для включения в проект госпрограммы, в том числе о необходимости повышения качества городской среды моногородов, обеспечении жильем будущих сотрудников компаний-инвесторов, работающих в моногородах, и обеспечении инвесторов квалифицированными кадрами.

Сейчас аналогичное мероприятие - софинансирование расходов муниципалитетов либо частных инвесторов на строительство жилья, которое предоставляется гражданам на территории сельских поселений по договору найма, - предусмотрено действующей государственной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Кроме того, губернатор отметил, что было бы целесообразно внедрить программы профессиональной переподготовки в учебных заведениях моногородов по специальностям, востребованным на предприятиях инвесторов.

ОБСУДИЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОСЭР

Также в рамках форума Александр Гусев принял участие в работе круглого стола «ТОСЭР: эффективность, проблемы и перспективы развития». На мероприятии обсудили текущие тенденции развития ТОСЭР и основные проблемы как резидентов, так и моногородов, на территории которых расположены ТОСЭР. Были рассмотрены лучшие практики разрешения проблемных ситуаций, а также выдвинуты предложения о дальнейшем совершенствовании нормативно-правовой базы функционирования ТОСЭР. В частности, речь шла об упрощении получения инвесторами статуса резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.