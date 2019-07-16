2019-07-16T14:49:46+03:00
Общество

В Боброве построят сыродельный завод за два миллиарда рублей

Он обеспечит работой 140 жителей района
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувший четверг, 11 июля, губернатор Александр Гусев принял участие в закладке символического камня в основание будущего предприятия, а после побывал на действующем сырзаводе, расположенном рядом с Бобровом, в селе Тройня.

Оба предприятия принадлежат немецкой компании DMK Deutsches Milchkontor GmbH (ее российскому подразделению «ДМК Руссланд»).

ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ В ПРЕДЕЛАХ РЕГИОНА

DMK Deutsches Milchkontor GmbH планирует вложить в создание будущего завода в общей сложности два миллиарда рублей. Строить предприятие начали в феврале этого года, на январь следующего наметили пусконаладочные работы, а еще через три - шесть месяцев собираются приступить к производству сыра. Новое предприятие обеспечит работой 140 человек. Платить в среднем обещают 37700 рублей.

Губернатор Александр Гусев вместе с немецкими инвесторами сбросил покрывало с памятного камня, надпись на котором гласит: «На этом месте будет построен Сыродельный завод мощностью 450 тонн молока в сутки. Камень установлен 11.07.2019 года в присутствии губернатора Воронежской области Гусева Александра Викторовича».

- Мы долго запрягаем, но и долго едем. Решение строить второй завод лучше всяких слов говорит о серьезности наших намерений, - отметил директор «ДМК Руссланд» Олег Майстер.

Молоко на сырзавод будут поставлять хозяйства из Воронежской, Белгородской, Курской областей, а также из республики Чувашия. В год новое предприятие сможет перерабатывать 165 тысяч тонн сырья и выпускать 25 тысяч тонн продукции. Молоко пойдет на производство твердых и полутвердых сыров, а также сыворотки в сухом виде.

- Мы не прогадали, когда открыли в Боброве наш первый сырзавод, и считаем, что решение построить второй тоже правильное. Для нас важно получить поддержку в инфраструктурных вопросах. Мы очень ценим ту активную позицию, которую занимает глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Иногда он оказывается даже активнее нас, что позволяет нам интенсивнее двигаться вперед, - заявил управляющий директор DMKDeutsches Milchkontor GmbH Михаэль Феллер.

Александр Гусев пообещал немецкому инвестору дальнейшее содействие:

- Безусловно, мы всеми способами готовы поддержать в части налоговых преференций, которые предусмотрены нашим законодательством.

Стоит отметить, что сыры на заводе будут варить, в том числе, из молока от коров еще одного немецкого предпринимателя с российским паспортом - Штефана Дюрра. Его «ЭкоНиваАгро» - лидер по производству сырого молока в Воронежской области. Присутствующий на закладке символического камня Штефан Дюрр пообещал, что на бобровские сырзаводы молока у него хватит. А чтобы оно не заканчивалось, Александр Гусев намекнул Дюрру на расширение производства:

- Землю еще под пять комплексов мы найдем, - сказал губернатор.

В БОБРОВЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ СЫР С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ

Затем глава региона вместе с немецкими инвесторами посетил сырзавод в селе Тройня. Делегация прошла по основным цехам предприятия, в которых на разных стадиях созревают сыры, осмотрела склад хранения готовой продукции. Губернатору рассказали, что на заводе завершили реконструкцию технологического цеха. Это увеличит ассортимент выпускаемой продукции и ее объем - почти до 13 тысяч тонн в год.

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Стоит отметить, что предприятие занимает втрое место в России по объемам производства сыра и первое - по его ассортименту (68 наименований). Совсем скоро к этому добавят сыр с благородной белой плесенью. Это произойдет, когда введут в строй новую технологическую линию, которая увеличит переработку молока еще на 50 тонн в сутки.

По словам Михаэля Феллера, в настоящее время 20% сыра остается в Воронежской области, а остальные 80% идут на продажу в другие регионы России. В будущем инвестор планирует поставлять сыры и в страны СНГ:

- Сейчас как раз занимаемся решением вопроса экспорта. Я пообещал членам нашего сельскохозяйственного кооператива, немецким фермерам, что наступит тот день, когда мы будем продавать российскую продукцию и в супермаркетах Германии. Хорошие сыры можно получить только из качественного молока. Поэтому мы всячески поддерживаем сотрудничество с его местными производителями, чтобы они поставляли нам не только необходимое количество, но и соответствующее качество.

Александр Гусев подчеркнул, что строительство таких заводов, как Бобровский, имеет огромное социально- экономическое значение не только для региона, но и для страны в целом.

- Это хороший пример, как нужно взаимодействовать с иностранными партнерами в части и привлечения иностранных инвестиций, и прихода современных технологий в нашу страну. Я благодарю руководство компании и членов кооператива, кто принимал решение о строительстве здесь такого предприятия. Для нас, конечно, это очень важно, потому что тема переработки сельхозпродукции для нас становится приоритетной. И любое предприятие, которое в этой сфере будет строиться, - конечно, важный элемент привлечения других инвесторов на территорию области, - отметил губернатор.

Александр Гусев добавил, что перед регионом стоит задача в следующем году производить миллион тонн молока в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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