Мэр Воронежа взял на особый контроль строительство социальных объектов

В администрации города обсудили ход строительства социальных объектов в текущем году и перспективы на следующий. С докладом выступил руководитель управления строительной политики Владимир Пешков.

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ОТКРОЮТ ДВЕРИ ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ШКОЛЫ И ШЕСТЬ САДИКОВ

Он отметил, что объем инвестиций в объекты социального назначения год от года растет. Если в 2016-м это было 611 млн. рублей, в 2017-м – 2,05 млрд. рублей, в прошлом – 2,56 млрд. рублей, то в текущем из бюджетов всех уровней (в том числе по федеральным проектам "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" и "Жилье") предусмотрено более чем 3,88 млрд. рублей.

Так, завершается строительство четырех новых школ (на ул. Артамонова, Ильюшина, Тютчева и в микрорайоне «Олимпийский») и двух пристроек к школам № 46 и №84.

- На сегодняшний день на этих объектах завершаются отделочные работы, ведется благоустройство территории, начата поставка оборудования. Совокупный объем финансирования по школам на текущий год – 2,63 млрд. рублей, - рассказал руководитель управления строительной политики.

Он также добавил, что в рамках федеральной программы по открытию ясельных групп завершается строительство шести детских садов: в микрорайонах Подгорное, Малышево, Подклетное, Боровое и на ул. Шишкова, 140б.

- На этих объектах завершаются общестроительные и выполняются отделочные работы, приступили к благоустройству территории. Совокупный объем финансирования по детским садам на 2019 год – 1,08 млрд. рублей,- рассказал Владимир Пешков.

Он добавил, что начало работы школ и детских садов планируется с 1 сентября.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил всем вовлеченным структурным подразделениями администрации вести работы согласованно - от разработки проектной документации до приемки работ, чтобы по всем строящимся и запланированным объектам сроки соблюдались неукоснительно.

Владимир Пешков доложил, что в настоящее время закупают оборудование для вводимых в этом году школ и детских садов. Кроме того, совместно с управлением дорожного хозяйства проработаны мероприятия по обустройству подъездных путей к социальным объектам.

Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации восьми пристроек к зданиям действующих детских садов (№ №69, 73, 119, 185, 138, 167, 142 и детскому саду МБОУ гимназия УВК № 1). Начало их строительства планируется в октябре текущего года с завершением работ к 1 сентября следующего.

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ПРИЕМКА РАБОТ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Помимо объектов дошкольного и общего образования, ведется строительство объектов спорта на территориях образовательных учреждений. Так, в этом году завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории гимназии №7 и двух залов спортивной борьбы при школах №23 и №75.

- На территории школ в этом году будет построено два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа: с площадкой для сдачи норм ГТО на территории лицея №6 и с футбольным полем и трибунами на территории ВУВК им. Киселева. Продолжатся работы по реконструкции тренировочных площадок на стадионах «Чайка» и «Локомотив». Кроме того, будет проведена реконструкция футбольного поля СДЮШОР №15, - рассказал Владимир Пешков.

Говоря о перспективах строительства социальных объектов, чиновник отдельно остановился на реконструкции школы №45, проектирование которой планируется начать уже в следующем году.

Глава Воронежа Вадим Кстенин еще раз подчеркнул, что темпы и масштабы возведения объектов социальной сферы в Воронеже беспрецедентны и не должны снижаться и в следующем году. Для этого необходимо провести своевременную разработку проектов для строительства социальных объектов, чтобы при поступлении финансирования из вышестоящих бюджетов строительство начиналось без промедления.

- Особое внимание обращаю на приемку работ. Персональную ответственность несут те, кто ведет эту работу. Соответствие конкурсной документации и выполненных работ - на особом контроле. Еще раз обращаю внимание на необходимость соблюдения сроков размещения закупок на поставку оборудования, - распорядился Вадим Кстенин.