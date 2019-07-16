Владимир Нетёсов: «Жители региона всегда могут рассчитывать на реальную помощь депутатов»

Во втором квартале 2019 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы поступила почти 1000 обращений граждан. На личные приемы в общественной приемной Парламентского центра пришли 151 человек, 198 человек направили свои вопросы по почте и через электронную приемную, остальные были рассмотрены депутатами в приемных, расположенных на территориях избирательных округов, и в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Напомним, в первом квартале к депутатам регионального парламента также обратились почти 1000 воронежцев.

Основная часть поступивших вопросов касалась сфер жилищно-коммунального хозяйства, социального и медицинского обеспечения. Также граждане просили помощи в вопросах благоустройства общественных территорий, строительства дорог, работы общественного транспорта, организации досуга населения. Кроме того, заявителям оказывали правовую помощь.

Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, жители региона всегда могут рассчитывать на реальную, компетентную помощь депутатов и сотрудников общественной приемной.

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Председатель регионального парламента также напомнил, что за последние годы приемная граждан стала одной из основных платформ, где формируется достаточно большая часть инициатив депутатского корпуса. Значительная часть информации, полученная в ходе приемов, ложится в основу законопроектов.

На текущий момент в работе приемной граждан Воронежской областной Думы наступил перерыв, она возобновит проведение приемов в сентябре, после парламентских каникул. В течение лета депутаты будут проводить встречи с избирателями в своих избирательных округах и общественных приемных партии «Единая Россия».

Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.