Второе издание книги «Афган: война без линии фронта» увидело свет в Воронеже

Дополненное издание «Афган: война без линии фронта» было выпущено при поддержке депутатов регионального. Под одной обложкой в книге собрано около полусотни воспоминаний «афганцев» – от рядовых до генералов.

Презентация дополненной книги состоялась в региональном парламенте. В ней приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель правления Воронежской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Михайленко, главный редактор газеты «Коммуна», редактор книги «Афган: война без линии фронта», ветеран войны в Афганистане Виктор Руденко, а также ветераны войны в Афганистане, принимавшие участие в подготовке книги.

Приветствуя собравшихся, Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня важно сохранить память об афганской войне и советских солдатах, погибших при исполнении интернационального долга.

.

– Эта книга о человеческих судьбах, объединенных афганской войной. Звание «воина-афганца» сегодня является синонимом воинского долга, отваги и мужества. Поэтому это издание – дань глубокого уважения солдатам и офицерам, медицинским работниками, которые были на той войне, защищали южные рубежи Родины, дали достойный отпор международному экстремизму и терроризму. Сегодня многие ветераны боевых действий активно участвуют в социально-экономическом развитии Воронежской области, занимаются общественной и военно-патриотической работой, – отметил Владимир Нетёсов.

Редактор книги «Афган: война без линии фронта» Виктор Руденко подчеркнул, что в книге собраны воспоминания людей и рассказы от первого лица о тех событиях, которым они сами были свидетелями. В этом и есть главная ценность издания.

– Прошло уже 30 лет после окончания войны в Афганистане, 40-летие ввода войск мы будем отмечать в этом году. Эти даты напоминают нам еще и о том, что историю афганской войны нужно защищать от искажения фактов. И этому как раз способствуют такие книги, написанные участниками войны. Что-то забудется, мы уйдем, а книги останутся. И это позволит сохранить воспоминания о прожитом, о наших товарищах, павших на этой войне, – рассказал он.

Второе издание книги «Афган: война без линии фронта» включает в себя 47 воспоминаний участников афганской войны. Книга по сравнению с первой, изданной в 2016 году, увеличена на треть. В обоих изданиях использовано большое количество фотографий, которые хранятся в семейных архивах участников войны в Афганистане и которые больше нигде нельзя увидеть.

.

– Возможно, фраза, что с войны невозможно вернуться, банальна, но она действительно имеет под собой основания, потому что мы вернулись с войны больше 30 лет назад, но мысленно продолжаем обращаться к тем трагическим событиям, вспоминать друзей, переживать какие-то тяжелые моменты. Думаю, что это не последняя книга, которую мы будем планировать к изданию, потому что даже при работе над этой книгой мы в определенный момент были вынуждены поставить точку, хотя еще появлялись желающие принять участие в ее подготовке, – сообщил Виктор Руденко.

Редактор книги поблагодарил Владимира Нетёсова за поддержку, оказанную во время подготовки книги. Депутаты Воронежской областной Думы и воронежское региональное отделение партии «Единая Россия» собрали 425 тысяч рублей на печать сборника. Первое издание также было выпущено при поддержке депутатского корпуса Воронежской областной Думы.

.

Председатель правления Воронежской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Михайленко отметил, что второе издание книги «Афган: война без линии фронта» вышло тиражом 1000 экземпляров, но уже сейчас планируется заказать дополнительный тираж. Книги будут направлены в библиотеки и школы региона.