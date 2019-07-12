К обсуждению вопроса о повышении стоимости проезда в воронежском общественном транспорте подключились региональные эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги»

Как ранее сообщил руководитель регионального управления по госрегулированию тарифов Евгений Бажанов, в Воронеже тарифы на проезд в маршрутках могут повысить уже к середине осени этого года. Однако власти так и не определились с тем, насколько вырастет цена.

Любое решение, за которым может последовать социальное напряжение, должно быть взвешенным и выверенным. Принимать такие крайние меры как повышение цен на что-либо необходимо лишь в крайних случаях. С целью изучить ситуацию и обоснованность намерений повысить цену на проезд региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Воронежской областной Думы Владимир Верзилин, провел ряд встреч с представителями перевозчиков и чиновниками.

«На заседании с председателем гордумы Владимиром Ходыревым, председателем постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса городской думы Олегом Черкасовым и представителями перевозчиков при обсуждении вопроса о повышении проезда было отмечено, что эту тему необходимо рассматривать вместе с вопросами о повышении качества обслуживания пассажиров и о надлежащем техническом состоянии городских маршруток»,- сообщил Верзилин.

Не допустимо, когда автобус эксплуатируется вопреки всем правилам безопасности, например, как продемонстрировано на размещённых в соцсетях фото, когда автобус 90-го маршрута провозил пассажиров с открытым в полу люком.

Кроме того координатором партпроекта была проведена встреча с крупными городскими перевозчиками. Стороны обменялись мнениями и предложениями. На начало августа запланировано совместное заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Воронежской областной Думы с представителями городской власти, депутатами гордумы и перевозчиками. В его рамках будут обсуждать не только вопрос о повышении тарифа на проезд в городском транспорте, но и не менее актуальную тему, касающуюся корректировки маршрутов пригородного пассажирского транспорта.

Лидер воронежских единороссов, председатель облдумы Владимир Нетёсов подчёркивает, что цена за проезд должна соответствовать качеству оказываемых услуг и уровню безопасности граждан, а не играть в пользу собственников маршрутов. Он так же предложил рассмотреть возможность введения в регионе единого проездного абонемента, который должен действовать на определенный километраж и поможет гражданам экономить средства.

Этот вопрос будет проработан с экспертами.