Мокрое дело: как водить в дождь

Секунду назад светило солнце - и вдруг откуда-то возникает ливень. Такая погода - радость для продавцов зонтов и дачников (огурцы будут расти быстрее), но огорчение для всех, кто водит автомобиль.

Не делай резких движений!

Владимир Чибисов, инспектор ГИБДД, сообщает:

- В связи с ухудшением погодных условий всегда отмечается скачок числа дорожно-транспортных происшествий. Причем как на улицах Воронежа, так и на трассах области. Самый опасный момент - начало дождя, когда дорога начинает намокать, а водитель движется с прежней скоростью. Сцепление с трассой ухудшается, тормозной путь становится длинней. Если при этом не соблюдается дистанция с автомобилем, который идет впереди, происходит ДТП.

Скорость - первое, о чем нужно задуматься, если на лобовом стекле появились капли.

- В небольшой дождь и в ливень она должна быть разная, - подчеркивает Алексей Филимонов, мастер спорта по автомобильному спорту. - Нужна предельная внимательность. Следите за своими маневрами, чтобы они были предсказуемыми для других участников движения. Обращайте особое внимание не только на лужи, но и на ручейки или реки, которые проходят по проезжей части.

Главный страх - эффект аквапланирования, то есть потеря сцепления с дорогой из-за присутствия воды между шиной и асфальтом. Почувствовали, что машина теряет управление? Никаких резких поворотов руля, никаких ударов ногой по тормозу! Отпустите газ, крепко возьмите руль обеими руками и старайтесь держать его прямо (если «всплывшие» колеса коснутся асфальта, когда находятся в повороте, машину может резко развернуть).

- Существует специальная «дождевая» резина, которая лучше отводит потоки воды. Но какими бы ни были шины по своим характеристикам, важно их состояние. Износ протектора должен соответствовать допустимым пределам, - говорит Алексей Филимонов.

Спасительная тряпка

Если ваши дворники не убирают капли, а только размазывают по стеклу пыль, замените их уже! Безопасность куда дороже. К тому же неисправный механизм может обойтись вам в 500 рублей. И речь не о цене детали в магазине запчастей, а о штрафе по ст. 12.5 КоАП РФ. Дворники входят в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Еще один важный момент: если идет дождь, а у вас не работает водительский дворник, инспектор ГИБДД вправе потребовать прекратить движение, пока вы не устраните неисправность.

Для некоторых автомобилей настоящей бедой становится запотевание стекол. Пелена капелек наглухо закрывает лобовое стекло, и вождение превращается в захватывающее приключение. Повезло тем, у кого есть кондиционер. Не смотрите, что на улице и так холодно. Просто нажмите кнопку включения - и влага уйдет со стекол.

"Потные" стекла могут потратить немало нервов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Автомобилистам, лишенным такой прекрасной возможности, советуют приоткрывать водительское и пассажирское стекла, а также экспериментировать с обдувом лобового теплым воздухом. С переменным успехом помогают антизапотеватели (средства в форме аэрозолей, гелей или салфеток, которыми нужно заранее обработать стекло), народное средство - обычная пена для бритья. При резком запотевании в отсутствии кондиционера нет ничего эффективней тряпки. Поэтому дежурный кусок ткани обязательно должен находиться под рукой.

Как показывают реалии, по-настоящему сильный дождь редко идет дольше нескольких минут. Остановитесь на обочине с включенной «аварийкой» и спокойно дождитесь окончания ливня за просмотром kp.ru.