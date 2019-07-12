ВТБ развивает сотрудничество с правительством Воронежской области

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества банка и Правительства, в том числе в направлении развития поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи Денис Бортников отметил: «Банк работает в Воронежской области с 1998 года и активно взаимодействует с правительством по вопросам развития системы кредитования и поддержки регионального бизнеса. ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в развитии экономического потенциала региона. Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия была и остается поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования».

На данный момент ВТБ участвует во всех основных государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Они реализуются совместно с Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках «Программы 1764»), Министерством сельского хозяйства и Корпорацией МСП.

Губернатор Воронежской области выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве с банком. «Мы заинтересованы в совместной работе над новыми инвестиционными проектами и надеемся на эффективное сотрудничество», – сказал Александр Гусев.

На 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса Воронежской области, составил 45,1 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля в данном сегменте основную долю занимает АПК и пищевая промышленность (44%), а также торговые компании (15%). Отрасль жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов составляет 12%, ещё 7% приходится на предприятия транспорта и инфраструктурного строительства. Объемы привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса на 1 июня достигли 23,7 млрд рублей.