Депутаты изменили Генплан, чтобы обманутым дольщикам вернули жилье

История с обманутыми дольщиками, которые рассчитывали вселиться в дом неподалеку от спорткомплекса «Олимпик», началась еще в 2003 году. 16 лет назад некая предпринимательница собрала у семи пенсионеров (первых дольщиков) средства, чтобы построить пятиэтажку на 20 квартир общей площадью 1650 кв. метров.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

Однако администрация города выдала ей разрешение на строительство не многоэтажки, а частного дома на участке №13 в жилом массиве Хвойный. Женщина предпочла скрыть такой нюанс, а вот для дольщиков, многим из которых сейчас около 80 лет, такой поворот стал большим сюрпризом и сыграл не в их пользу.

За первые два года дом вырос только на два этажа – цокольный и первый. Потом стройку заморозили – оказалось, что внезапно закончились деньги. В итоге предпринимательница получила условный срок за обман, а будущие владельцы жилья остались у разбитого корыта. Тогда они решили взять судьбу в свои руки – нашли новых подрядчиков, но и те оказались с «душком». Компания «Стройсервис» все-таки достроила дом и решила, что с этого момента он является его собственностью. Старики обратились в суд, который встал на их сторону и вернул им дом.

Однако на этом история не закончилась. На дольщиков теперь подали в суд жители соседних домов, в коммуникации которых строители врезали дом на 13 участке. К счастью, старикам и пострадавшей стороне удалось договориться и не доводить ситуацию до сноса фактически незаконной многоэтажки. Пенсионеры за свой счет исправили ошибки строителей.

Но и теперь люди не смогли въехать в квартиры - ТСЖ, членами которого были жильцы и недобросовестные предпринимательница и застройщик, обанкротилось, причем с подачи последних. Чтобы не потерять жилье, старики обратились к областной власти с просьбой внести их в реестр обманутых дольщиков. В этом случае государство помогло бы людям вернуть квартиры. Однако и это им не удалось: по документам-то дом проходит как индивидуальная (частная) постройка, а не как многоквартирный с большим количество собственников.

Хочется верить, что пенсионеры все-таки получат свои квартиры в жилом массиве Хвойный

КАК ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАНЕ ЗАЩИТИЛИ ДОЛЬЩИКОВ

Одно время дом даже хотели снести как самострой. Но, похоже, спустя столько лет, пенсионеры все-таки въедут в свои квартиры. Чтобы защитить дольщиков, на последнем перед летними каникулами заседании Воронежской городской Думы депутаты внесли изменения в Генплан и в Правила землепользования и застройки Воронежа. Что сделали: участок, на котором находится злополучный дом, перевели из зоны застройки индивидуальными жилыми домами в состав зоны малоэтажной смешанной застройки. Иными словами, администрация города разрешает на данном участке строить многоквартирный дом. Это позволит зарегистрировать пятиэтажку по всем нормам и правилам. Также в правительстве области подготовили план-график оформления документов для ввода дома в эксплуатацию.

В ПРИДОНСКОМ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ

Кроме того, в рамках последнего в этом году летнего заседания народные избранники выделили ряд улиц под развитие многоэтажной застройки на месте малоэтажной. Речь идет о таких улицах, как Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатной. Это частный сектор в поселке Придонской. В состав территории под развитие входят трансформаторные подстанции, место под гаражи, земли, разрешенные под строительство частных домов, магазинов, складов, баня, а также школа.

Также на перечисленных улицах расположены многоквартирные жилые дома постройки 1946-1970 гг., а также многоэтажка. Последняя «затесалась» среди частного сектора и старых малоэтажек по какой-то «случайности», поскольку строить высотки здесь еще совсем недавно было запрещено.

Перевод в многоэтажную застройку (речь идет о девяти этажах и выше) инициировало управление строительной политики Воронежа. Депутаты Гордумы согласовали изменения. Они позволят в данном квартале Придонского строить высотное жилье, оснащенное всеми необходимыми социальными учреждениями. К слову, существующую школу сносить не будут.