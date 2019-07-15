В Воронеже крупный бизнесмен ищет помощницу-любовницу за 120 тысяч в месяц

Какая девушка в Воронеже откажется от ежемесячной зарплаты в 120 тысяч рублей? Особенно если спектр обязанностей сводится к тому, что тебе нужно отвечать на звонки, распечатывать и носить на подпись документы, а еще время от времени организовывать командировки шефа. К слову, требования к кандидатке на должность тоже не запредельные: иметь аналогичный опыт работы и приглянуться начальнику. «Нереально! - скажете вы. - Впахиваю за гораздо, гораздо меньшие деньги!» Спорить не будем. Не идти же против реальности. Просто расскажем о заманчивом предложении, которое получили несколько воронежских девушек этим летом.

«СОБЕСЕДОВАНИЕ - ОБЫЧНЫЙ РАЗГОВОР»

Наша читательница Марина разместила резюме на известном сервисе для поиска работы. Через некоторое время пришел необычный отклик. Сотрудник агентства по подбору персонала Михаил написал девушке, что ищет личного помощника для руководителя крупной компании, занимающейся производством продуктов питания в Воронеже.

- Оформление по ТК РФ, зарплата от 120 тысяч рублей, но есть нюанс. Руководитель ищет себе помощницу и любовницу в одном лице (строго незамужнюю, свободную от отношений). Руководителю 42 года. Собеседование, разумеется, проводится в форме обычной беседы и ни к чему вас не обязывает. Если готовы рассмотреть вакансию, отвечу на все вопросы. Если нет, просьба принять мои извинения и оставить письмо без внимания, - добавил конкретики мужчина.

Марина, несмотря на потребность в работе, всерьез вакансией не заинтересовалась. Но все же решила не оставлять письмо без ответа. В ироничной форме девушка поинтересовалась: какую конкретно должность впишут в трудовую книжку? Гарантирует ли работодатель полный соцпакет? Какие факторы влияют на уровень зарплаты? И, если претендентка не замужем, но сожительствует с мужчиной, откажут ли ей из-за этого в приеме на работу?

- Трудоустраиваем официально, больничные и отпуска оплачиваются. Зарплата фиксированная - 120 тысяч рублей на руки. По поводу всего остального: сначала нужно назначить собеседование с непосредственным руководителем. Он абсолютно нормальный человек, но вдруг вам не понравится. Перезвоните, пожалуйста, когда будет удобно, расскажу о вакансии и компании подробнее, - как будто и не заметил стилистика письма рекрутер.

«42 ГОДА - МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВОЗРАСТ!»

Девушка перезвонила. Разговор получился весьма занимательный. Первым делом мужчина обозначил, что именно придется делать личному помощнику одного из соучредителей компании:

- Стандартные обязанности секретаря: работа в приемной, исполнение рабочих и личных поручений, организация поездок, встреч и совещаний, трансляция распоряжений руководства персоналу, деловая переписка. Офис находится на севере города, - уточнил Михаил. - Единственный момент: зарплата не полностью белая. Но об этом индивидуально с каждым договариваемся.

К слову о кандидатах. На вопрос, большая ли конкуренция на такую высокооплачиваемую должность, кадровик ответил, что не очень-то. По словам мужчины, он сделал рассылку, но ответили всего несколько девушек. Наверное, думают, что это шутка такая.

Далее разговор складывался следующим образом:

- А услуги любовницы как оплачиваются? - интересуется Марина.

- Мы говорим просто о зарплате в 120 тысяч. Как будут складываться ваши интимные отношения - решаете вы. Это обычное взаимодействие двух взрослых людей. Моя задача - просто найти человека, который бы на это согласился, - поясняет мужчина.

- Знаете, у меня низкая самооценка. Боюсь, что, если мне откажут, это совсем меня добьет, - беспокоится наша героиня. - Я очень тяжело переживаю отказы.

- Ну, что здесь может быть болезненного? Люди ведь ходят на свидания и не всегда после этого начинают встречаться. Вы тоже должны понимать, что не обязательно подходить всем как женщина. Я просто сам по образованию психолог. Поймите, ситуацию можно либо принять, либо переломить. Переломить воспитанием в себе уверенности. Рано или поздно придется это делать, - поддерживает собеседницу рекрутер. - Давайте попробуем назначить собеседование? Нужно только отправить ваше фото и резюме руководству. Если дадут добро, договариваемся о встрече.

- Фото какое нужно? Обычное? Могу заказать профессиональную съемку! - уже искренне издеваясь, спрашивает Марина.

- Нет-нет, давайте обычное. И, пожалуйста, когда придете, сосредоточьтесь на том, симпатичен ли вам начальник или нет. Не подстраивайтесь, посмотрите на человека.

- А что, он настолько ужасный, что может не понравиться? 42 года - мой любимый возраст! Обожаю таких мужчин, - продолжает девушка.

- Он абсолютно нормальный.

Напоследок Михаил попросил Марину уточнить свой вес и рост, а по окончании разговора не забыть прислать снимки.

- Я вас еще раз убеждаю, все будет максимально корректно. Поиском сотрудника занимаемся мы, кадровое агентство, чтобы все было конфиденциально, чтобы не ходило никаких сплетен среди сотрудников. Я не уточнял, женат ли руководитель. Хотя, как понял, вроде бы нет.

Отправлять свои фото и идти на собеседование ради любопытства Марина не решилась. Девушка признается, что даже от безобидного рассказа всей этой истории становится немного страшно. А вдруг бизнесмен узнает себя, обидится и попытается ее найти?

Надеемся, что у мужчины хватит ума так не подставляться.

НУЖНО РАЗДЕЛЕНИЕ: ГДЕ РАБОТА, А ГДЕ ТЕЛО

Какая женщина способна согласиться на подобную работу, и у какого мужчины могли возникнуть такие запросы? За разъяснением мы обратились к воронежскому психологу Наталье Стукальской.

- И про ту, и про другую сторону могу сказать, что это люди, которые не хотят личных отношений, не умеют их строить и вообще боятся эмоциональной близости. Психологи между собой используют такое понятие, как «погранцы». Есть просто пограничные состояния, в которых каждый из нас может оказаться под влиянием стресса, и тогда люди начинают вести себя немного неадекватно. А есть пограничное расстройство личности. Не буду утверждать, но здесь либо первое, либо второе.

На такие отношения за деньги согласятся девушки, у которых из семьи осталось убеждение, что это нормально. Например, мама живет с мужчиной, обстирывает его, готовит, гладит, убирает, и за это ей дают деньги. Девушка утверждает свою женственность через мужчину. Так она самоутверждается, чувствует, что хороша и желанна. Он выбрал меня и платит за это. Но здоровая женственность, это когда я признанна и принята старшими представительницами своего пола, когда они пускают меня в свой круг. Могут откликнуться на это предложение девочки, у которых отец ушел из семьи или пил. Тогда просто нет примера, как должны строиться отношения между дочерью и папой. Вся эта ситуация - про инфантильность и неумение выстраивать отношения, а еще - про отсутствие личных границ. Когда нет разделения: вот моя территория, где я зарабатываю деньги и я хороший сотрудник, а вот мое тело. Такие вещи нельзя мешать.

Что касается работодателя. Нарцисс. Скорее всего, даже пораненный. В таком состоянии он не может вступить в близкие отношения. Такой мужчина очень авторитарен. Ему нужна власть, причем всеобъемлющая. «Она на меня работает, и я еще с ней сплю. Я - красавчик», - размышляет он. При этом не нужно вести с девушкой бытовую и социальную жизнь.

Сейчас вообще проблемно мужчине познакомиться с девушкой - как для жизни, так и для секса. Ведь для этого нужно контактировать, говорить что-то. А многие не умеют, не хотят или просто бояться. Обратная сторона той же медали - уходят в разврат.

МНЕНИЕ БИЗНЕСМЕНА

«ДУМАЛ, ТАКОЕ ОСТАЛОСЬ В 90-Х»

Пытаясь разобраться, часто ли у воронежских бизнесменов возникают подобные запросы, мы обратились к директору Центра поддержки предпринимательства Воронежской области Константину Корневу.

- Меня такие вещи не удивляют: за свою многолетнюю практику я повидал всякого, много чего слышал. Правда, сам с подобными случаями не сталкивался, - смеется Константин Викторович. - Скажу, что это совершенно не из практики делового оборота - это, как говорят, из какого-то кино. Даже если у тебя куча свободных денег, так публично подобные вопросы никто не решает. Сейчас репутация компании, тем более хорошей, стоит очень дорого. Я искренне думал, что такие истории остались в лихих 90-х с их первыми большими деньгами. Своим предпринимателям на тренингах всегда объясняю, что нужно заниматься бизнес-образованием. А все почему? Потому что риски сейчас очень высокие. Раньше можно было упасть, подняться, отряхнуться и пойти. У меня были такие предприниматели: с серьезными проблемами, влетали на деньги, но они остались на рынке. В настоящий момент одно неловкое движение - и ты выпадаешь навсегда. Есть вариант, что это не очень серьезная компания. Просто мальчишки решили позабавиться: надуть щеки и показать, какие мы. Не исключаю, что кто-то просто развлекается. Ребята хотят выйти на красивых девушек.

КОММЕНТАРИЙ КАДРОВИКА

«НАМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ СОИСКАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЛИ ПОДОБНУЮ РАБОТУ»

- Все компании, которые становятся нашими клиентами, проходят строгую систему отбора. Размещать вакансии могут только проверенные работодатели. Просто перевести деньги с карты и опубликовать объявление - нельзя. У нас работает служба контроля, которая помогает правильно оформлять заявки. Заполненные вакансии проходят еще одну дополнительную модерацию. Если вдруг остаются пункты, которые вызывает сомнения, - вакансию снимают, - рассказывает руководитель PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter Алёна Манохина. - Бывают случаи, когда описанный функционал не соответствует тому, что на деле должен делать человек. Например, компания пишет, что нужен помощник руководителя, а в реальности ищут топ-менеджера, которому придется заниматься продажей. Но опять же всех отследить самостоятельно мы не можем. Нужно, чтобы соискатель пожаловался в службу контроля. Или прислал нам координаты агентства, которое само вышло на него с неподобающим предложением, как в описанном вами случае. Мы займемся проверкой. Нам не нужно, чтобы нашим соискателям предлагали подобную работу.