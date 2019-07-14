Платная парковка: есть ли для воронежцев альтернатива

Решили купить авто? А где его хранить, уже придумали? Проще всего оставить машину под окнами, но там ее сохранность под вопросом. Придется выбирать - купить гараж в Воронеже или место на стоянке.

Хорошо иметь гараж

Гараж - хорошая защита от непогоды, воров и прохожих, которые могут случайно повредить автомобиль. Личный гараж - это еще и долгосрочное вложение: последующая продажа может даже компенсировать расходы на него.

Металлическая “ракушка” - недорогой и потому популярный вариант. Ее можно собрать-разобрать, перенести с помощью крана-манипулятора. На этом преимущества заканчиваются. В таких гаражах плохая вентиляция и теплоизоляция. При резких перепадах температуры в них образуется конденсат, из-за которого нарушается лакокрасочное покрытие кузова, образуется ржавчина. Работать в железной коробке не комфортно: свободного места мало, летом слишком жарко, зимой холодно.

Цены на кирпичные гаражи выше, но и достоинств у построек больше. Они хорошо утеплены, поэтому машине не страшны резкие похолодания и потепления. От влаги автомобиль защищает хорошая вентиляция. Украсть машину сложнее, чем из железного гаража. Места достаточно для ремонта авто, хранения запчастей и личных вещей.

Как выбрать гараж

Лучше покупать “дом” для машины в гаражном кооперативе, там автомобиль будет в большей сохранности. Многих автолюбителей привлекают отапливаемые гаражи. Несомненно, это удобно: в мороз легче заводить и ремонтировать машину, но для самих автомобилей это скорее минус. Теплая постройка, плохая вентиляция - идеальная среда для коррозии. Лучше выбрать неотапливаемый гараж, предварительно убедитесь, что в нем сухо и нет следов подтеков. Если ремонтируете авто сами, ищите гараж со смотровой ямой.

Стоим и платим

Если не нашли гараж или вам не нужно постоянное место для машины, отправляйтесь на платную стоянку. Автомобиль будет на огороженной и обустроенной территории под присмотром охранников, но под открытым небом. Хотя в последнем тоже можно найти плюс: свежий воздух - профилактика коррозии.

Более дорогое место - подземный паркинг. Найти машиноместо, которое продается или сдается в аренду, непросто, но поискать стоит. Если оставите машину на паркинге, волноваться о ней не придется: непогода не страшна, хулиганы и воры тоже, потому что территория оборудована видеокамерами и охраняется. Температура круглый год примерно одинаковая, вентиляция хорошая - конденсат ни снаружи, ни внутри автомобиля не образуется.

Как выбрать стоянку

Присмотритесь к охранникам. Если они кажутся подозрительными, лучше найти другую стоянку. На открытых стоянках не должно быть деревьев. Сухостой, может быть, на железного коня и не упадет, но бороться с листьями и ветками придется постоянно. Не стоит парковать машину на заездах, поворотах, рядом с узкими проездами, там ее легко поцарапают пешеходы или проезжающие автомобили.

Делаем правильный выбор

При выборе места не стоит руководствоваться только своими предпочтениями. Учитывайте также:

- близость к дому. Чтобы вы ни выбрали, оно должно находиться рядом, иначе вскоре машина перекочует под окна и деньги будут потрачены впустую;

- марку автомобиля. Если у вас дорогая машина, надежнее хранить ее в гараже;

- финансы. Если средства позволяют, лучше выбрать неотапливаемую постройку в ГСК;

- возможный переезд. Если собираетесь переезжать, проще оставить автомобиль на парковке или арендовать гараж.

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