В Воронеже митингующие потребовали оставить в покое экс-кандидата в президенты Павла Грудинина и Cовхоз имени Ленина

Руководитель фракции КПРФ в Воронежской областной Думе Андрей Рогатнев, открывая митинг, отметил, что после выборов Президента России прошло больше года. И, по мнению депутата, за это время надежды людей сменились разочарованием.

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«Сегодня за чертой бедности уже больше двух десятков миллионов россиян, и их число растет, - сказал Андрей Рогатнев. - Казалось бы, в таких условиях нужно дать зеленый свет таким образцовым хозяйствам как подмосковный Cовхоз имени В.И.Ленина, возглавляемый экс-кандидатом в Президенты Павлом Грудининым. Но делается все, чтобы загубить это предприятие, опутав его паутиной судебных разбирательств. Таким образом, возникла угроза уничтожения уникального островка социализма, многолетних плодов труда сотен людей».

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Либеральный реванш - угроза для России

По словам депутата, сегодня либеральный реванш стал настоящей угрозой для экономики России. Но коммунисты так просто не сдаются, напомнил Андрей Рогатнев.

Слово взял молодой коммунист, секретарь Воронежского обкома КПРФ по протестному движению, депутат Павловского районного совета Денис Рослик, который подчеркнул, что КПРФ будет защищать каждого своего товарища, будь то рядовой коммунист или депутат Государственной Думы.

Фракция КПРФ в Воронежской областной Думе на ее последнем заседании озвучила свою позицию и позицию воронежского обкома КПРФ в отношении грузинских событий, толчком для которых якобы послужил визит в Грузию депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в качестве президента Межпарламентской ассамблеи православия. Российская делегация была подвергнута оскорблениям, в ее адрес прозвучали угрозы.

Нельзя спускать с рук и выходку грузинского журналиста, публично оскорбившего в прямом эфире не только Президента РФ и его покойных родителей, но и весь российский народ, убеждены коммунисты.

Руководитель Воронежского отделения общероссийского движения «Надежда России» коммунист Светлана Вертепова отметила, что нападки на народное предприятие Cовхоз имени Ленина - это попытки уничтожить островок социального благополучия. Совхоз имени Ленина - одно из лучших предприятий страны, образец и школа передовых методов хозяйствования. Однако уже звучат идеи упразднения даже самого населенного пункта, чтобы от предприятия камня на камне не осталось.

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20 шагов Грудинина - в жизнь

При этом в положении работников этого совхоза может оказаться каждый из нас, отметила Светлана Вертепова. В Воронежской области остались единицы народных предприятий. В последнее время принято решение о закрытии нескольких предприятий в районах области и люди теряют работу.

О недостаточной помощи поколения «детей войны» собравшимся напомнил руководитель Воронежской областной патриотической организации «Дети военного времени» Николай Моисеевич Авраменко. Фракция КПРФ в Госдуме неоднократно инициировала принятие закона в поддержку этой категории населении, но закон до сих пор не принят. В резолюции участники митинга потребовали оставить в покое Павла Грудинина и возглавляемый им Cовхоз имени Ленина и его программу возрождения России «20 шагов Грудинина» - в жизнь!».