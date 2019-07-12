2019-07-12T15:53:59+03:00
Общество

В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия

Кроме того, почти 60 млн рублей из бюджета региона дополнительно направят на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Региональный парламент согласовал третью в нынешнем году корректировку бюджета области.

Дополнительные средства будут ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, благоустройство военно-мемориальных объектов, поддержку фермеров и другие задачи, в том числе в рамках реализации нацпроектов.

Третья в нынешнем году корректировка параметров регионального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов состоялась в ходе 46-го заседания весенней сессии.

Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ области, по словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, вызвана изменением объема поступлений доходов областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами и управлениями правительства региона.

Уточняются доходы, расходы, дефицит областного бюджета.

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Дополнительные расходы будут направлены на достижение целевых задач в том числе, в рамках исполнения нацпроектов. Так, на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста будет направлено 300 млн рублей. Более 48 млн рублей поступит на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

– Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области получит дополнительно почти 382 млн рублей, в том числе около 220 млн рублей на капремонт общего имущества в многоквартирных домах – объектах культурного наследия. Дополнительно почти 52 млн рублей поступит на реализацию основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Кроме того, более 6,3 млн рублей пойдет на софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе многодетным семьям. 66 млн рублей направят на установку объектов архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий и общественных территорий в центре Воронежа. 9 млн рублей департамент получит на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, – сообщил Владимир Нетёсов.

На программу модернизации инфраструктуры Нововоронежа в текущем году будет через различные департаменты направлено в общей сложности около 350 млн рублей. В частности, на благоустройство общественных и дворовых территорий города атомщиков мы закладываем почти 30 млн рублей, на финансирование строительства спорткомплекса с плавательным бассейном – 237 млн рублей, еще 68 млн рублей поступит на проведение ремонтных работ учреждений дошкольного и общего образования Нововоронежа, и еще 20 млн – на ремонт местного культурно-досугового центра.

Значительные средства – более 127 млн рублей – дополнительно получит департамент промышленности и транспорта Воронежской области. В том числе 66 млн рублей на компенсацию затрат железнодорожников по перевозке пассажиров пригородными электричками и более 50 млн рублей на предоставление субсидий автотранспортным предприятиям региона.

Департаменту образования, науки и молодежной политики будут увеличены ассигнования в сумме 35 млн рублей на ремонт общежития Хреновского лесного колледжа им. К.Ф.Морозова, еще 20,5 млн рублей будет направлено на финансирование регионального проекта «Молодые профессионалы» в целях обеспечения софинансирования для выполнения условий конкурса.

– Департамент здравоохранения Воронежской области дополнительно получит 70 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (ВОКБ№1). Еще 4,3 млн рублей будет направлено на создания Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи, – сказал Владимир Нетёсов.

Кроме того, региональный департамент по развитию муниципальных образований сможет направить еще 30 млн рублей на благоустройство военно-мемориальных объектов в районах области.

3,7 млн рублей получит управление лесного хозяйства области на выполнение работ по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Воронежа и внесение соответствующей информации в Единый государственный реестр недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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