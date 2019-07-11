Подсядет на наркотики или влюбится: чего боятся родители воронежских выпускников

Сложное время наступает сейчас для мам и пап почти десяти тысяч выпускников, которые в 2019-ом окончили школы Воронежской области. Ведь еще чуть-чуть, буквально полтора месяца, и ребята покинут родительские дома. Чтобы продолжить обучение, многие отправятся в вузы в других городах. С какими трудностями столкнутся ребята по дороге к взрослой жизни? Как мамам и папам не поддаться панике и не уйти в жесткий контроль? Нужно ли теперь менять подход к выстраиванию отношений со своим чадом? На самые волнующие вопросы отвечаем вместе с директором Молодежного института социальных программ Натальей Киреченковой.

«СЕЙЧАС ДЕТИ БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ, ЧЕМ БЫЛИ МЫ»

Есть ли разница между выпускниками 9 и 11 классов? Какие трудности возникают в том и другом случае?

Когда ребенок покидает семью после 9 класса, то юридически ответственность за него продолжает нести родитель. Мамы и папы будут причастны к тому поведению, которое демонстрирует их чадо. После 11 класса в большинстве случаев ребенку уже есть 18 лет или вот-вот исполнится. И с юридической точки зрения вся ответственность ложится ему на плечи. Мы как родители можем ходить со стогом сена и пытаться подстраховать его, но часто это бывает бесполезно. В такой ситуации наша роль заключается в безграничной эмоциональной, моральной поддержке. Чтобы ребенок помнил: если вдруг что-то случится, мама и папа всегда поймут и протянут руку помощи.

Если говорить не о юридическом, а общечеловеческом аспекте, то разницы в подготовке к самостоятельной жизни между 16-летними и 18-летними нет. Все зависит от семьи. Есть такие, в которых девятиклассник полностью готов жить один, а есть те, где ребенок совершеннолетний, но не знает, где находится магазин и что делать, если болит голова. Речь в принципе идет о том, как его готовили к самостоятельной жизни.

Последние пять лет провожу много занятий с родителями и говорю им: «Когда вы только решили или узнали, что у вас будет ребенок, нужно сесть и ответить себе на вопрос: «А какого ребенка мы хотим вырастить?» И в ответ должно прозвучать не просто: «Умного, доброго, хорошего, человечного и здорового». Нужен набор навыков, которым вы хотите его научить. Представьте: вот моему чаду 18 лет, и он уезжает. Что бы я хотела видеть в нем? Каким должен быть фундамент, на который он сможет опираться всю свою взрослую жизнь? Список умений должен быть на бумаге. Тогда родитель как воспитатель не ходит с завязанными глазами. В ответ часто слышу: «Мы написали - и получили идеальный набор». Поймите, он не будет таким в реальности, но это тот маяк, ориентир, который не дает сворачивать с пути. В таком случае любое ваше воспитательное действие сканируется через этот список. На вопрос: «Наказываете ли вы своего ребенка?» - 99% отвечают: «Да». Спрашиваю: «Зачем наказываете?» - и слышу: «Чтобы чего-то не делал, чтобы понял, что так нельзя». А в списке этих же родителей стоят пункты «самостоятельный», «ответственный» и т. д. Но по факту получается все наоборот. Наказание провоцирует вранье, делает ребенка безответственным. Как он размышляет: «У меня не получилось, и мне за это досталось - значит, я просто не буду пробовать». Возникает старший авторитет, который определяет, что можно, а что нельзя.

Что самое сложное для детей в этот период? Оторваться от семьи, бытовые трудности, новый коллектив?...

Дети по разным причинам уезжают в другой город и в зависимости от этого неодинаково переживают последствия. Есть те, кто хочет учиться в вузе подальше, только чтобы выбраться из семьи, стать самостоятельными и уйти от гнета. И тут имеется большой риск, что ребенок будет пробовать все, что было запрещено. Кому-то хочется попасть в конкретный вуз, потому что это его мечта (несмотря на то, что он с удовольствием остался бы дома). В таком случае и тяготы переносятся легче, ведь ребенок идет к конкретной цели. А бывает так, что переезжает, потому что просто прошел по баллам. И это самый тяжелый случай.

Вообще, дети сейчас более самостоятельные, чем были мы. Они меньше готовы делать своими руками, но с помощью интернета легко могут найти, где поесть, чем полечить горло или в каком месте отремонтировать вещь.

Современные подростки меньше общаются живьем, но соцсети дают ощущение, что ты не один. Поэтому у ребят не так много переживаний, что они не сумеют подружиться с новым окружением. Можно продолжать разговаривать и переписываться со школьными друзьями. Это дает ощущение большей стабильности.

«ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ – ИЛЛЮЗИЯ. РЕБЕНОК БУДЕТ ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СЛЫШАТЬ»

Какие страхи чаще всего возникают у родителей, отпускающих детей в другой город?

Самое большое опасение: без нашего присмотра попадет в дурную компанию. Этот страх часто трансформируется в боязнь употребления наркотиков. Вдруг кто-то совратит, заставит попробовать. Идем дальше: ребенок окажется не способен обеспечить себя с бытовой точки зрения. Не сумеет приготовить - будет все время питаться фаст-фудом, не сможет полечиться. Следующий страх: не найдет друзей и не уживется на одной территории с другими людьми. Также часто родители боятся отсутствия контроля в плане учебы. Здесь я за всем наблюдал, а кто же там будет смотреть: учится он или нет, ходит ли на занятия, и т.д.? И как ни странно, многие мамы и папы опасаются, что их дети влюбятся, и из-за этого возникнут проблемы.

Какие основные ошибки при общении с детьми допускают мамы и папы?

Продолжение жесткого контроля может быть неверным шагом. Зачастую подобное поведение - всего лишь иллюзия, что родитель в курсе всего. Ребенок, вырвавшись от таких мам и пап, думает: «Как здорово! Теперь я могу делать все, что хочу! Родители меня не видят. Но, чтобы не волновались, буду рассказывать то, что они хотят слышать». Говорит: «Сижу на лекции», - а сам идет в кино или прогуливается по набережной. Контроль подрывает доверие. А ведь главная задача родителей - сделать так, чтобы ребенок мог рассказывать о происходящем с ним.

Еще одна большая ошибка - все фразы типа: «Я так и знала!», «Я всегда тебе говорила, что ты не сможешь жить один», «Вот только благодаря мне ты учился!» После такого не захочется ничего говорить. Когда это повторяется из раза в раз, дети просто перестают общаться. А зачем? Ведь мама же и так все знает.

Встречаются и обратные случаи. Вырастили ребенка, отпустили. Приедет на Новый год, тогда и поговорим. Вы не понимаете, что происходит с ним, как он живет. Такое отношение порождает обиду. Ребенок думает, что его жизнь не ценна для родителей, им не интересно, чем он занимается.

«ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ И НЕ ТРЕБУЙТЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ ЗВОНКОВ»

Если отношения нормальные, как родителю и давать ребенку свободу, и все-таки не выпадать из его жизни?

Говорю искренне, в 16 или 18 лет поздно что-то менять. Уже все сложилось и сформировалось. Что делать в этой ситуации? Первая вещь, которую надо использовать, - интернет. Это большой бонус для мам и пап, чьи дети уехали в другой город. Можно быстро общаться в соцсетях, получать какие-то ответы. Но важнее даже другое: сеть позволяет видеть, что ребенок вывешивает у себя на страничке, как меняются его интересы, какие статусы он ставит. Это даст уверенность, что либо все хорошо, либо что-то не так. Умный родитель находится во всех соцсетях, где есть его ребенок. Это такая негласная возможность наблюдать за ним. Но если вы начнете использовать информацию против ребенка, чтобы давить на него или контролировать, тогда вы лишитесь такого важного ресурса.

Не нужно требовать ежедневных звонков. Это сковывает свободу. Правильным будет сесть с ребенком перед отъездом и поговорить. Спросить: «Как часто ты хотел бы нам звонить?» А не заявлять: «Так, каждые два дня ты с нами связываешься!» Нужно дать понять, что вы волнуетесь, что вам хочется знать, что с ним творится, но в то же время вы понимаете: ребенок уже достаточно взрослый, и вы не хотите лишний раз его напрягать. Хорошо, если он сам ответит. Скажет, например, раз в три дня. И тут следующий момент. Когда ребенок звонит, часто беседы выливаются в допрос: «Что ел? Как учишься? Как там твой сосед?» Это неправильно. В разговоре должны быть две стороны. Это когда вы тоже рассказываете: как дела у папы на работе, что у вашей кошки появились котята, и т. д. Тогда ребенок расслабляется и может спокойно говорить.

Если произошли какие-то серьезные неприятности, как себя вести?

Если родитель все-таки услышал о каком-то негативном случае от ребенка, первое, что должно прозвучать: «Я понимаю, что ты чувствуешь в этой ситуации». Какой бы ужасной ни была ситуация, как бы плохо вы к ней ни относились. «Я понимаю, как тебе было обидно или как ты расстроился». Ребенок ждет понимания и принятия. Это не значит, что вы поддерживаете его поступок или то, что произошло. Следующие фразы, которые могут быть: «Давай посмотрим, что можно сделать. Тебе нужна моя помощь?»

«НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПОПОЛНЯТЬ СВОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ»

Как родителям себя вести, если ребенок никак не может отделиться?

В такой ситуации нужно сказать: «Я понимаю, как ты скучаешь по дому. У нас, правда, замечательная семья. Но давай подумаем, надо ли тебе приезжать в ближайшие выходные, или ты можешь сходить в театр, кино. Я была бы очень благодарна, если бы ты потом рассказал о своих впечатлениях». Вы помогаете ребенку увидеть возможности города, в котором он живет, и при этом даете почувствовать, что его хотят видеть дома.

Сколько может длиться период адаптации?

Говорить о конкретных сроках сложно. Я бы зашла с другой стороны. Есть такое понятие «эмоциональный банковский счет». Это про то, как я себя чувствую: мне радостно, или у меня плохое настроение. Вот в первом случае мой счет полон. Во втором - средств на нем мало. Если вы чувствуете, что ребенок полон сил, рассказывает о новых идеях, ругается на плохого учителя, но при этом ощущается внутренняя сила - с эмоциональным счетом все хорошо. А если вяло убеждает, что все в порядке - дела плохи. Ребенок должен понимать, каким образом может повысить свой эмоциональный банковский счет. Пусть перед отъездом напишет для вас пунктов 15 тех дел, вещей, которые поднимают ему настроение. И тогда в моменты упадка сил вы можете подсказать ребенку, например: «Для тебя целителен лес, хорошо, если бы ты нашел рядом с домом парк». Кому-то надо заняться спортом, послушать музыку, почитать книгу или поговорить с подругой. Это и будет поддержкой.

А если ребенок после школы продолжает жить с родителями? Что должно поменяться в их отношениях?

Если у вас есть возможность снять дочери или сыну жилье либо переселить в бабушкину пустующую квартиру, сделайте так. Это замечательный момент взросления. Пока ребенок с вами, он не почувствует самостоятельность. Мой старший сын жил с нами до третьего курса. Но потом пришел и сказал: «Мне надо переехать. Я не особо этого хочу, мне дома очень комфортно, но я не чувствую самостоятельности. Не понимаю, сколько мне нужно денег. Не ощущаю ритма бытовой жизни. Не знаю, что должно быть у меня дома, чтобы было комфортно». Из-за таких моментов происходит много раздоров в молодых парах. Зачастую оба не готовы существовать самостоятельно. Когда молодой человек пожил один, он знает устройство быта. Если возможности отселить ребенка нет, то правила остаются те же. Вы просто договариваетесь, нужно ли ему теперь звонить в десять вечера и докладывать, где находится, или может просто прислать смс. И нужно помнить: вы не приказываете - вы спрашиваете, вы договариваетесь, как будет устроена ваша жизнь.