Воронежские киоски оснастят туалетами и QR-кодами

Прелести работы в киоске

А что такое малый бизнес? Это киоски и павильоны, в которых продаются продукты, товары повседневного потребления, газеты и журналы. Владельцы ИП выполняют сразу несколько функций: с одной стороны торгуют недорогими продуктами, с другой - предоставляют рабочие места.

Язык не повернется назвать предпринимательский труд легким. Отработать 12 часов в киоске - еще то удовольствие. В жару железный «ящик» подобен жаровне, в холод - промерзает изнутри. Отчасти ситуацию спасают кондиционеры и обогреватели, но они установлены не во всех павильонах. Но жару и холод еще можно перетерпеть. А без туалета обойтись сложно.

Нововведения

В конце прошлого месяца депутаты Воронежской городской Думы внесли изменения в положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов в областном центре. Теперь разрешается оснащать киоски и павильоны автономными туалетами. Место под размещение автономного туалетного модуля выберут, исходя из схемы размещения торгового объекта с учетом санитарных норм и правил.

При этом владельцы торговой точки должны содержать туалет в исправном состоянии, проводить техническое обслуживание, очистку и утилизацию отходов, соблюдать требования гигиены, убирать санузел по мере его загрязнения (но не реже одного раза в день), не использовать выгребные ямы.

Другое нововведение касается размещения на главных фасадах киосков, павильонов QR-кодов. Это двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.

В QR-коде должна быть «зашита» информация «о нестационарном торговом объекте, указанном в схеме размещения других нестационарных объектов».

Кроме того, один раз собственник киоска имеет право увеличить его площадь на 10% или 15% в зависимости от размера торгового объекта. Причиной такого расширения может быть только приведение внешнего вида торговой точки «в соответствие с индивидуальным или типовым архитектурным решением путем облицовки наружных стен». С увеличением площади киоска вырастет и плата за аренду муниципальной земли, на которой расположен павильон.

Помимо прочего, депутаты приняли дополнения, которые регулируют иные имущественные права владельцев ИП. Собственники киосков, павильонов должны их демонтировать за свой счет, частникам (за исключением отдельных случаев) запрещается переуступать выигранное в конкурсе право на аренду земельного участка третьему лицу. Если торговая точка будет препятствовать реконструкции парков, скверов, муниципалитет имеет право ее снести.

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НАША СПРАВКА

Нестационарный торговый объект - временная конструкция либо строение, которое не имеет крепкой связи с землей (фундамента). При этом постройки могут быть подключены к инженерным коммуникациям. К нестационарным торговым объектам относятся павильоны, киоски и проч.