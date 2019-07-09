В Нововоронеже легенда мирового хоккея провёл мастер-класс с детьми из городов-спутников АЭС

Мастер-класс от 5-кратного обладателя Кубка Гагарина, 3-кратного чемпиона Мира, тренера школы профессиональных хоккеистов Даниса Зарипова, прошёл в рамках первых сборов для детских хоккейных команд из городов присутствия АЭС.Тренировочные сборыпрошли на базе современнойледовой арены «Остальная», появление которой в Нововоронеже стало возможным благодаря соглашению между ГK "Росатом" и правительством Воронежской области.С инициативой открытого пользования объектом спортсменами из всех городов присутствия АЭС выступила Нововоронежская АЭС. В первых детских сборах приняли участие команды Калининской, Кольской, Нововоронежской АЭС и 2 приглашённые команды из Москвы.

.

«Площадка просто отличная, на «пять с плюсом», - поделился впечатлениями Данис Зарипов. «Хоккей, а я считаю, что в нашей стране это игра номер один, здесь только начал своё существование, но для ребят, которые хотят играть и развиваться, условия просто идеальные, остаётся толькоработать и работать».

Нововоронежская ледовая арена, единственная в городах присутствия АЭС, здесь проводятся взрослые хоккейные турниры. Первые детские сборы прошли в рамках плана развития хоккея в Концерне Росэнергоатом. За 2 недели, спортсмены 2008-2012 года рождения (7 – 11лет), провели совместные тренировки, тренеры поделились мастерством, для участников были приготовлены экскурсии и культурная программа.

.

«Наша задача вовлечь как можно больше детейв эту замечательную игру. Арене чуть больше года, нохоккей теперь является профильным видом спорта АО «Концерн Росэнергоатом».Два хоккейных турнира взрослых команд уже включены в ежегодный график, теперь будет и ежегодный детский турнир»¸- рассказал заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Завершатсяпервые сборы мини-турниром, в котором проигравших команд не будет. Команды только знакомятся друг с другом, но уже на следующем турнире, считают организаторы, нас ожидает упорная борьба.

.

Справка.

Ледовая арена «Остальная», первая построенная в городе-спутнике АЭС. Деньги на строительство были выделены по Соглашению подписанному в 2012 году между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Символический «первый камень» будущего ледового комплекса заложил 11 апреля 2017 года Алексей Гордеев в ранге главы региона. Ледовая арена общей площадью почти 5 тысяч квадратных метров имеет пропускную способность до 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно могут находиться до 100 спортсменов. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 300 зрителей. Оснащение комплекса соответствует всем самым современным спортивным требованиям. Появление в городе атомщиков столь значимого объекта дало импульс к активному развитию в Нововоронеже таких видов спорта, как хоккей и фигурное катание.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 проходит завершающий этап перед сдачей энергоблока в эксплуатацию - этап опытно-промышленной эксплуатации.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС