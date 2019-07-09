Поддержка бизнеса, экспертные советы, развитие транспорта

Встреча главы региона с активной молодежью состоялась в минувший четверг, 4 июля, на базе отдыха «Смена». Александр Гусев познакомился с проектами студентов, ответил на непростые вопросы ребят в ходе общей встречи, а также наградил выпускников, которые в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по нескольким предметам.

ВОЗМОЖНОСТИ «МОЛГОРОДА»

Если «Молгород» охарактеризовать одним словом, то это слово «возможность». Здесь ребята могут во весь голос заявить о себе, о своих талантах, разработках. Самые перспективные проекты, подготовленные участниками, нередко выигрывают гранты и реализуются на практике. Бонусом к этому студенты получают отдых в живописном месте на Кожевенном кордоне под Воронежем, а также живое общение друг с другом.

Площадку «Молодежное самоуправление» губернатор посетил первой, как только приехал на форум. Здесь собрались ребята, которые хотели бы поработать в органах власти. Молодежное правительство региона специально для них подготовило кадровый проект. Он позволит выпускникам вузов проходить открытые стажировки в администрациях разных уровней.

На площадке «Зодчество» молодые архитекторы показали Александру Гусеву проект благоустройства «Смены». Губернатор попросил ребят просчитать, во сколько обойдется каждое архитектурное решение, а также подготовить свои предложения по реконструкции набережной водохранилища - какой она будет через 20 лет.

На площадке «Добровольчество» глава региона обсудил с ребятами методы поддержки волонтеров, а также подписал участникам форума открытки с пожеланиями.

На четвертой площадке «Волонтеры Победы» Александр Гусев сыграл в викторину: угадал имена людей, которые внесли большой вклад в развитие не только региона, но и всей страны.

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ВОПРОСЫ С АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Затем все участники «Молгорода» смогли задать губернатору, а также председателю правления Гражданского собрания «Лидер» Борису Нестерову свои вопросы. Приступая к общению, Александр Гусев поблагодарил ребят за активную жизненную позицию, которая помогает окружающим их людям и стимулирует власть проявлять большую активность в ответ на запросы общества:

- Здесь ваши друзья из других регионов России, из других стран. На мой взгляд, это тоже очень показательно и очень здорово, потому что вам вершить судьбы наших стран, вам задавать тренды в развитии общества уже буквально через несколько лет. И хорошо, что вы между собой устанавливаете не просто деловые контакты, но и дружеские взаимоотношения. Мне кажется, это самое главное, что должно помогать нам всем жить в счастливом мире.

Затем глава региона ответил на вопросы молодых людей. Первый из них был о переработке мусора. Губернатор рассказал, что в Воронежской области увеличат количество полигонов по приемке и переработке ТКО до 15. Это удержит рост тарифа, так как сократится «плечо» подвозки мусора.

Один из участников форума спросил губернатора, когда в Воронеже появится легкорельсовый транспорт.

- Частично он будет проходить по наземной части, где-то на эстакадах, а центр города - под землей. Пока проект так видится. К середине будущего года мы точно будем иметь технико-экономическое обоснование. Сложно сделать выходы на станциях в центральной части города из-за плотной застройки, но я думаю, что проектантам это под силу. Сейчас ищем коммерческих партнеров. С учетом господдержки, я думаю, этот проект состоится. Одним из партнеров по-прежнему остаются наши японские коллеги. Они дают советы не только по самому проекту, но и по тому, какой должна быть пристанционная территория - что должно располагаться в пересадочных узлах, чтобы проект метро окупился.

Также студентам было важно услышать мнение губернатора о перспективных направлениях малого бизнеса.

- В ближайшее время будет разработана программа поддержки малого предпринимательства. Две сферы, которые мы точно будем поддерживать из регионального и муниципального бюджета - это промышленное предпринимательство, то есть там, где производится продукция, и второе - все, что связано со спортивной инфраструктурой, - пояснил Александр Гусев.

Отвечая уже на другой вопрос, глава региона заявил, что в Воронежской области сохранятся различные общественные советы. Кроме того, в сентябре при правительстве области начнут работать экспертные советы:

- Появляются новые формы взаимодействия наших исполнительных органов власти с профессиональным сообществом - экспертные советы. Это не совет, который что-то обсуждает, это люди, которые участвуют в непосредственной работе исполнительного органа власти. Они знают обо всех обсуждаемых проблемах, знают практически все предлагаемые решения и высказывают свое мнение: поддерживают, не поддерживают, предлагают иные варианты решения. Мне кажется, это наиболее действенный способ взаимодействия с профессиональным сообществом. Фактически текущая деятельность исполнительных органов власти выходит в публичную плоскость через этих людей.

Пользуясь возможностью, молодежь попросила Александра Гусева повлиять на график общественного транспорта - продлить время работы городских маршруток до 23 - 24 часов.

- Схема движения транспорта, условия комфортности его работы должны изменяться. В следующем году у нас заканчиваются контракты с действующими перевозчиками. И мы их подводим к тому, что если они не начнут в течение этого и первой половины следующего года менять подвижной состав, то, скорее всего, не смогут продолжить перевозки. У нас есть заявлянты - большие федеральные компании, которые в принципе готовы в Воронеж переходить. По вечерним рейсам - мы такую проверку с выездом на улицы сделаем со стороны нашего контрольного управления. Если не соблюдается график движения, примем финансовые меры воздействия на перевозчиков. Считаю, что 2020 год должен стать переломным в части обновления и повышения комфортности транспорта. Хотелось бы сделать это с нашими местными перевозчиками, но если поймем, что они не способны, будем искать какого-то большого оператора, - заявил губернатор.

Всего за час участники форума задали 14 вопросов. Помимо перечисленного они спросили, например, планирует ли губернатор заводить личный блог в Instagram (по словам Александра Гусева, на этот шаг он пойдет ближе к концу года), о строительстве кольцевой дороги в обход Воронежа и многом другом.

ГУБЕРНАТОР НАГРАДИЛ РЕКОРДСМЕНОВ ПО ЕГЭ

В завершение Александр Гусев вручил приглашенным на форум шести выпускницам, сдавшим два предмета по ЕГЭ на 200 баллов, Благодарственные письма губернатора. А Сергей Новиков и Дмитрий Корогод, набравшие в сумме 300 баллов по трем дисциплинам, получили от главы региона памятные подарки.

- Они достигли того, чего в принципе теоретически можно достичь, но практически - очень сложно. Я всех вас поздравляю с этими успехами. Уверен, что и ваши друзья, которые в нынешнем году сдавали ЕГЭ, найдут себя в этом сложном меняющемся мире и точно сумеют реализовать тот потенциал, который у них есть, - обратился губернатор ко вчерашним школьникам.

Кроме того, Александр Гусев вручил директору Областного молодежного центра Марии Ковалевой и руководителю Ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Воронежской области Елене Медведевой Благодарности от первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко - за активное участие в проведении Года добровольца в РФ.

НАША СПРАВКА

Молодежный образовательный форум «Молгород» проводится в нашей области с 2009 года. Его организаторами выступают региональный департамент образования, науки и молодежной политики, Областной молодежный центр и Гражданское собрание «Лидер».

В этом году в «Молгороде», который проходил со 2 по 6 июля, приняли участие почти 400 ребят из Воронежской области и близлежащих регионов Центрального федерального округа, стран ближнего зарубежья, а также из Индии и Демократической Республики Конго.