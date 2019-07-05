70 студентов приехали в Нововоронеж на Межрегиональную студенческую стройку «Мирный атом-2019»

Пять строительных отрядов из Воронежской, Орловской и Тамбовской областей больше месяца будут трудиться на Нововоронежской АЭС-2. Юноши будут задействованы на объектах, находящихся за периметром атомной станции. Они примут участие в малярно-штукатурных работах, а также в организации, планировке и озеленении прилегающей к АЭС территории. Для девушек зарезервированы места в офисах. Их задача – заниматься документацией.

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«Мы очень рады приветствовать студенческие строительные отряды на нашей нововоронежской земле. Надеемся, время третьего трудового семестра пройдет с пользой: вы получите новые знания, навыки и, конечно, обретёте новых друзей. Эта работа поможет вам лучше понять, как и чем живет Нововоронежская атомная станция, а кому-то, возможно, удастся окончательно определиться с будущей профессией. Но не забывайте о правилах охраны труда. Помните, безопасность – прежде всего», - напутствовал в приветственном слове заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

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Бойцы студенческих строительных отрядов будут жить на территории строительного городка, расположенного в Нововоронеже. Ребята размещены в комнатах по два-три человека. Для них созданы все необходимые бытовые условия: хорошие душевые, холодильники, микроволновые печи, стиральные машины и т.д. Там же находится «Зелёный штаб», в который студенты могут обращаться с любыми вопросами, проблемами и предложениями.

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«Ваши предшественники неоднократно демонстрировали очень высокий уровень трудовых и дисциплинарных навыков на Межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом». Этот год не должен стать исключением. Пусть юбилейный год – год 60-летия движения «Российских студенческих строительных отрядов» -принесет вам массу положительных эмоций и профессиональных навыков. Помните, мы работаем, чтобы расти», – отметил руководитель строительного направления воронежского регионального отделения молодёжной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Денис Сабынин.

В год 60-летия «Российских студенческих отрядов» для молодёжи запланирована обширная культурная программа: творческие фестивали, конкурсы визиток, спартакиада, конкурс красоты «Мисс и Мистер «Мирный атом-2019» и многое другое. На закрытии сезона – 16 августа – станут известны имена лучших бойцов, а лучший отряд (по совокупности трудовой и творческой деятельности) получит победное красное знамя Межрегиональной студенческой стройки «Мирный атом-2019».

Напомним, студенческие отряды принимают активное участие в строительстве инновационных энергоблоков поколения «3+» Нововоронежской АЭС с 2011 года.

В 2014 году на строительной площадке Нововоронежской АЭС-2 состоялась первая в Центральном Федеральном округе Всероссийская студенческая стройка. Участие в ней приняли более 300 студентов из 10 регионов России. Впоследствии стройка получила статус Зональной, а затем – Межрегиональной.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС