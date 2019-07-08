Воронежский губернатор распорядился контролировать цены на жилье

Мария САННИКОВА

5 июля глава региона Александр Гусев провел заседание правительства области, на котором обсудили перевод жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

СУТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Суть проектного финансирования, состоит в том, заключая договор долевого участия, гражданин вносит деньги не на счет застройщика, как это было раньше, а на специально открываемый в банке счет эскроу. Денежные средства на этом счете принадлежат гражданину и застрахованы государством в лице Агентства по страхованию вкладов. Только после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию средства со счетов эскроу банк перечисляет застройщику.

Банк осуществляет проектное финансирование строительства по согласованному с застройщиком графику независимо от сроков поступления денежных средств от граждан-дольщиков. Продажи квартир по договорам долевого участия влияют на процентную ставку за использование предоставляемых банком денежных средств. Чем больше договоров и проданных квартир, тем ниже процентная ставка по кредиту.

Новые правила строительства многоквартирных домов вступили в силу по всей стране с 1 июля.

«У ЗАСТРОЙЩИКА ЕСТЬ МАРЖА, И НАДО ЕЙ ДЕЛИТЬСЯ»

Как отметил в докладе заместитель председателя правительства области Сергея Честикин, согласно данным Воронежстата, рост цен на первичном рынке жилой недвижимости за первый квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года составил 5,3%. Данные за второй квартал 2019 года в настоящее время обрабатываются. По словам Сергея Честикина, прогнозируется постепенное повышение цен на первичном рынке жилья в течение 2–3 лет.

– Я с вами не согласен, что обязательно произойдет увеличение стоимости жилья в ближайшие годы, – прокомментировал губернатор Александр Гусев. – Да, есть инфляционные процессы, и они за собой потянут увеличение стоимости, но в наших условиях это 3–4%. Привлечение заемных средств не должно быть переложено на жителей. У застройщика есть маржа, и надо ей начинать делиться. Потому что рост на 10, 12, 15% наверняка сразу понизит спрос. И они должны понять, что в этой вилке находятся – увеличение стоимости и падение спроса. Давайте мы за этим тоже будем следить.

По поручению губернатора департамент строительной политики области ведет постоянный мониторинг хода строительства многоквартирных домов, для финансирования которых привлекаются средства граждан. На сегодняшний день на территории области 78 застройщиков возводят 209 многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений 2245 тыс. кв. м. Строительство 68 из них (593 тыс. кв. м.) ведется без привлечения денежных средств граждан. 10 многоквартирных домов уже строятся с использованием проектного финансирования. Стоит отметить, что в марте этого года в Воронеже был сдан в эксплуатацию первый в стране многоквартирный дом, финансировавшийся по счетам эскроу.

– Нам нужен такой комплекс информационных мероприятий для жителей, прежде всего, потому, что условия изменились, и нужно обязательно при покупке жилья идти через открытие эскроу-счетов, – подчеркнул губернатор, комментируя выступление.

Он поручил проработать способы информирования населения о переходе жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

Также губернатор поручил вести усиленный контроль и анализ происходящего на строительных площадках той части застройщиков, которые сейчас пока имеют право применять прежнюю схему финансирования с привлечением средств дольщиков.

– Это самый рисковый сегмент. Даже не те, кто сейчас пытается получить проектное финансирование. А вот те 19 компаний, которые хотят войти в прежние условия. Там наибольший риск. Он не в том, что они могут не дотянуть до 1 октября и не получить такой возможности воспользоваться средствами дольщиков, а именно в последующем производстве работ, когда деньги оказываются на счетах, и у многих пропадает желание активно и эффективно продолжать работу, – акцентировал внимание участников совещания Александр Гусев.