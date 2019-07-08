2019-07-08T15:49:29+03:00
Общество

Воронежский губернатор распорядился контролировать цены на жилье

По мнению главы региона, новые правила строительства многоквартирных домов не должны привести к удорожанию недвижимости
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мария САННИКОВА

5 июля глава региона Александр Гусев провел заседание правительства области, на котором обсудили перевод жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

СУТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Суть проектного финансирования, состоит в том, заключая договор долевого участия, гражданин вносит деньги не на счет застройщика, как это было раньше, а на специально открываемый в банке счет эскроу. Денежные средства на этом счете принадлежат гражданину и застрахованы государством в лице Агентства по страхованию вкладов. Только после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию средства со счетов эскроу банк перечисляет застройщику.

Банк осуществляет проектное финансирование строительства по согласованному с застройщиком графику независимо от сроков поступления денежных средств от граждан-дольщиков. Продажи квартир по договорам долевого участия влияют на процентную ставку за использование предоставляемых банком денежных средств. Чем больше договоров и проданных квартир, тем ниже процентная ставка по кредиту.

Новые правила строительства многоквартирных домов вступили в силу по всей стране с 1 июля.

«У ЗАСТРОЙЩИКА ЕСТЬ МАРЖА, И НАДО ЕЙ ДЕЛИТЬСЯ»

Как отметил в докладе заместитель председателя правительства области Сергея Честикин, согласно данным Воронежстата, рост цен на первичном рынке жилой недвижимости за первый квартал 2018 года – 1 квартал 2019 года составил 5,3%. Данные за второй квартал 2019 года в настоящее время обрабатываются. По словам Сергея Честикина, прогнозируется постепенное повышение цен на первичном рынке жилья в течение 2–3 лет.

– Я с вами не согласен, что обязательно произойдет увеличение стоимости жилья в ближайшие годы, – прокомментировал губернатор Александр Гусев. – Да, есть инфляционные процессы, и они за собой потянут увеличение стоимости, но в наших условиях это 3–4%. Привлечение заемных средств не должно быть переложено на жителей. У застройщика есть маржа, и надо ей начинать делиться. Потому что рост на 10, 12, 15% наверняка сразу понизит спрос. И они должны понять, что в этой вилке находятся – увеличение стоимости и падение спроса. Давайте мы за этим тоже будем следить.

По поручению губернатора департамент строительной политики области ведет постоянный мониторинг хода строительства многоквартирных домов, для финансирования которых привлекаются средства граждан. На сегодняшний день на территории области 78 застройщиков возводят 209 многоквартирных домов с общей площадью жилых помещений 2245 тыс. кв. м. Строительство 68 из них (593 тыс. кв. м.) ведется без привлечения денежных средств граждан. 10 многоквартирных домов уже строятся с использованием проектного финансирования. Стоит отметить, что в марте этого года в Воронеже был сдан в эксплуатацию первый в стране многоквартирный дом, финансировавшийся по счетам эскроу.

– Нам нужен такой комплекс информационных мероприятий для жителей, прежде всего, потому, что условия изменились, и нужно обязательно при покупке жилья идти через открытие эскроу-счетов, – подчеркнул губернатор, комментируя выступление.

Он поручил проработать способы информирования населения о переходе жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу.

Также губернатор поручил вести усиленный контроль и анализ происходящего на строительных площадках той части застройщиков, которые сейчас пока имеют право применять прежнюю схему финансирования с привлечением средств дольщиков.

– Это самый рисковый сегмент. Даже не те, кто сейчас пытается получить проектное финансирование. А вот те 19 компаний, которые хотят войти в прежние условия. Там наибольший риск. Он не в том, что они могут не дотянуть до 1 октября и не получить такой возможности воспользоваться средствами дольщиков, а именно в последующем производстве работ, когда деньги оказываются на счетах, и у многих пропадает желание активно и эффективно продолжать работу, – акцентировал внимание участников совещания Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
Новости 24
В суде спасли от застройки участки в охранной зоне Воронежского заповедника
Заработал светофор на смертельно опасном воронежском переходе
Жильцам 144 многоквартирных домов Воронежской области вернут взносы за капремонт
Политик Никита Исаев обсудит с воронежцами проблемы экологии и застройки
В деле лопнувшего воронежского дилера "Фольксвагена" появился новый фигурант
Жительница Воронежа взяла паспорт мамы и набрала кредитов на миллион
В Воронежской области массово гибнут пчелы
Педагог из Воронежской области поборется за звание «Экоучитель года» - 2019
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
Высокопоставленного сотрудника прокуратуры будут судить за покушение на мошенничество в Воронеже
Росреестр будет консультировать воронежцев в соцсети
Воронежец занял первое место на первенстве Европы по спортивной борьбе
"Тело завернула в одеяло": в Воронежской области жена убила мужа, пока тот спал
Жители Воронежской области грозятся перекрыть дорогу, если сократят пригородные маршруты
87-летняя жительница Воронежа потеряла деньги после общения с лже-сотрудником пенсионного фонда
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем семьи, любви и верности
В Воронеже на сутки может измениться вкус, цвет и запах питьевой воды
Кто победил в воронежской битве блондинок и брюнеток?
Воронежцы выиграли 500 тыс рублей на свои проекты на форуме «Таврида»
В Воронеже пациент выпал из окна больницы и разбился
Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже
В Воронежском заповеднике поделились видеозаписью любовных ласк бобров
На воронежской трассе остановили «Фольксваген» с мефедроном