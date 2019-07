Выходные в Воронеже: семейные праздники, экскурсии про муз и сыщиков, культура районов

ПРАЗДНИКИ КО ДНЮ СЕМЬИ

День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля, воронежцы начнут праздновать 5 числа. В Центральном парке пройдет большой семейный праздник - с 11.00 и до 21.00. На территории парка развернется выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, будут работать фотозоны, пройдут мастер-классы и квесты. В 16.00 в Зеленом театре поздравят супругов-юбиляров. В 18.00 начнется программа «Танцуем всей семьей». Вход свободный.

6 июля художественный музей имени Крамского проводит мастер-класс, приуроченный к Дню семьи, любви и верности. Занятие «Краски лета» рассчитано на семейную аудиторию - родителей и детей от 7 лет. Урок в увлекательной игровой форме познакомит с музеем, расскажет о разнообразии видов и жанров изобразительного искусства, а также разовьет у посетителей творческие навыки. Участники создадут авторские работы в одном из жанров по впечатлениям от увиденного и услышанного в музейных залах. Начало в 12.00, вход свободный.

А 8 июля в Центральном парке состоится VIII фестиваль семейных ценностей. В Зеленом театре в 16.30 начнется праздничный концерт «Желаем добра тебе, Россия». В программе примут участие многодетные и приемные семьи города и области, творческие коллективы и исполнители. Детвору ждут конкурсы и анимация.

Вход свободный.

ПРО МУЗ И СЫЩИКОВ

В Воронеже продолжаются бесплатные пятничные экскурсии. 5 июля можно посетить две.

«Музы известных воронежцев», посвященная роли женщин в судьбах прославленных земляков - поэтов, писателей, изобретателей, военных, ученых и музыкантов, стартует в 18.00 от бюста Алексея Кольцова в Кольцовском сквере. На экскурсии расскажут о женщинах, которые вдохновляли, поддерживали, были рядом в горе и радости с людьми, оставившими след в истории края.

Вторая пешая экскурсия будет посвящена истории воронежской полиции ХVIII - начала ХХ веков. Краевед расскажет, как создавалась воронежская полиция, о гениальных сыщиках, вызывавших уважение даже у матерых нарушителей, о методах борьбы с преступностью в губернском городе. Экскурсия стартует в 18.00 напротив главного корпуса ВГУ на Университетской площади. 18+.

МУЗЕЙ В КИНО: «Вермеер и музыка»

6 июня в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Он посвящен выставке в Национальной галерее Лондона, основной темой которой стало взаимоотношение работ знаменитого голландца Яна Вермеера и музыки. В этой экспозиции к полотнам «Дама, стоящая у вирджиналя», «Дама, сидящая за вирджиналем», «Гитаристка» присоединились и другие картины великого живописца, так или иначе посвященные музыкальной тематике. Музыкальное сопровождение выставки обеспечили исполнители из Академии старинной музыки, а искусствовед Тим Марлоу, в свою очередь, подготовил для зрителей подробнейший экскурс в жизнь и творчество великого художника. Начало в 15.00.

.

ДНИ КУЛЬТУРЫ: ЭРТИЛЬ И ПОВОРИНО

6 и 7 июля в Центральном парке продолжатся Дни культуры районов Воронежской области.

В субботу свою творческую программу покажет Эртильский район. В 13.00 откроется выставка мастеров декоративно-прикладного творчества: умельцы покажут поделки, выполненные в техниках квиллинг, вышивка лентами, бисероплетение, декупаж, роспись по дереву. Для детворы организуют игры и конкурсы с участием аниматоров. Для детей постарше работники краеведческого музея проведут «Урок в древнерусской школе», а библиотекари - познавательную викторину по произведениям Пушкина. В 14.00 в Зеленом театре пройдет концерт «Эртиль на грани веков». Лучшие коллективы района помогут зрителям совершить путешествие во времени и погрузиться в атмосферу исторического прошлого, узнать знаменательные вехи и события Эртильской земли.

А в воскресенье воронежцев познакомят с историей и культурой Поворинского района. В 13.00 воронежцев ждет «Прихоперье мастеровое» - проект, объединяющий мастеров декоративно-прикладного искусства общей атмосферой народной культуры. Пройдет музыкальное дефиле, фольклорные игры, виртуальное путешествие по историческим местам, обряд казачьей свадьбы в воссозданном «Уголке старины» с предметами крестьянского быта. Гости праздника смогут попробовать себя в изготовлении кукол, плетении венков и лоскутных ковриков, вязании пуховых изделий. А в 14.00 в Зеленом театре воронежцев ждет встреча с творческими коллективами и исполнителями Поворинского района.

Вход на праздники свободный.

ТЕАТР В КИНО: «Севильский цирюльник»

7 июля в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из Метрополитен опера. «Севильский цирюльник» - одна из самых известных опер в мире, ее зажигательные мелодии и насыщенное действие неустанно привлекают внимание публики. Почти каждый сольный номер этого произведения смело может быть назван шлягером, от каватины Фигаро до виртуозной арии графа Альмавивы в финале оперы. Этот спектакль стал дебютом на сцене Мет режиссера Бартлетта Шера. В роли находчивого цирюльника, поверенного тайн всего города, органичен Петер Маттеи - его благородный тембр не дает усомниться в чистоте помыслов героя. Хуан Диего Флорес блистает в одной из своих знаменитых партий, показывая чудеса бельканто, Джойс ДиДонато поет Розину, в которой сочетаются романтические настроения и твердый характер. Начало в 18.00.

.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

ЛИПЕЦКИЕ ШЕДЕВРЫ

В выставочном зале музея имени Крамского открылась новая экспозиция. «XX век – ты сердца частица» - выставка из фондов картинной галереи имени Сысоева (филиала Липецкого художественного музея).

Выставка объединяет работы 15 авторов, в том числе основателей галереи, и представляет 40 произведений живописи и графики в жанре портрета, пейзажа, натюрморта.

- Экспозиция охватывает все многогранные стороны истории нашей страны: революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного крестьянства, повседневной жизни советских граждан и дает возможность по-новому взглянуть на ушедшую эпоху СССР, - отметили в музее.

Выставка продлится до 31 июля.

О БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ

В краеведческом музее работает выставка «Твой подвиг, Воронеж!». Экспозиция знакомит посетителей с военным периодом истории Воронежской области, показывает значение сражений, мужество и героизм защитников города. В 1942-1943 годах Воронежская земля стала ареной ожесточенных боев. Город 212 был оккупирован фашистами. Именно Воронеж остановил огромную группировку гитлеровцев на подступах к Волге, именно бои за Воронеж стали предтечей разгрома фашистов под Сталинградом.

- На выставке можно посмотреть предметы военного времени - фрагменты обмундирования, гильзы, каски, трофейный итальянский барабан, скульптуру Тибрской волчицы, эрзац-обувь. Также в экспозицию вошли фронтовые рисунки участников сражений, их воспоминания, записки с поля боя, подлинники и копии дневников бойцов с описанием боев за Воронеж, фронтовые письма-треугольники, - сообщили в музее.

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» будет работать до 22 июля.