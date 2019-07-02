2019-07-04T17:33:20+03:00
Общество

Везде на связи: Tele2 рассказала о развитии сети LTE в Воронежской области

Сегодня высокоскоростной интернет 4G от Tele2 охватывает все крупные города и районные центры региона
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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фото: предоставлено пресс-службой Tele 2.фото: предоставлено пресс-службой Tele 2.
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В июне мобильный оператор Tele2 подвел промежуточные итоги работы и отметил три года с момента запуска сетей высокоскоростного интернета в Воронежской области. На неформальной встрече с журналистами представители Tele2 рассказали о впечатляющих результатах, интересных продуктах и достижениях компании.

На сегодняшний день услуги Tele2 доступны 99% населения, а в зоне устойчивого покрытия 4G проживают более 97% жителей региона. Сеть LTE полностью охватывает все крупные города и районные центры области.

Оператор не останавливается на достигнутом и ведет непрерывную работу по совершенствованию сети. Только за 2018 год техническая служба Tele2 модернизировала почти 100% объектов связи в регионе и увеличила число базовых станций LTE на 134%. С начала 2019 года сеть Tele2 была усилена новыми объектами связи в Воронеже, а также в 13 районах области - Семилукском, Россошанском, Новоусманском, Каширском, Петропавловском, Аннинском, Панинском, Эртильском, Рамонском, Лискинском, Каменском, Хохольском, Новохоперском. Проделанная работа позволила улучшить качество передачи сигнала и увеличить скорость передачи данных.

Масштабное развитие сетевой инфраструктуры повлияло на увеличение числа пользователей мобильного интернета. За прошлый год в Воронежской области количество активных data-пользователей Tele2 увеличилось на 26%, а объем потребляемого интернет-трафика вырос на 107%. Средняя скорость сети четвертого поколения в регионе составляет 10 Мбит/сек, что позволяет пользователям комфортно общаться в сети, обмениваться файлами, смотреть видео и слушать музыку онлайн.

- Стремительный рост популярности мобильного интернета закономерно увеличивает нагрузку на сеть. В этом году мы продолжим совершенствование сетевой инфраструктуры в соответствии с растущими потребностями наших абонентов. В планах строительство новых базовых станций, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах, а также развитие розничной сети в регионе, чтобы клиенты Tele2 могли получить самый широкий набор современных услуг в удобном для себя месте, - отметил директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Дмитрий Садыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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