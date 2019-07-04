2019-07-04T12:08:13+03:00
Общество

В детском лагере Нововоронежской АЭС «Дружба» открылась общеотраслевая профориентационная смена «Лето в корпорации знаний»

В детском оздоровительном лагере Нововоронежской АЭС «Дружба» открылась общеотраслевая профориентационная смена для детей сотрудников Госкорпорации «Росатом» «Лето в корпорации знаний»
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На отдых в лагере «Дружба» съехались 150 детей с разных предприятий атомной отрасли. Основной задачей смены «Лето в корпорации знаний» станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

В этом году программа посвящена юбилею атомного ледокола ЛК-60 и году театра, поэтому Нововоронежская АЭС выбрала дополнительный перечень базовых дисциплин, которые наиболее соответствуют интересам подрастающего поколения

(робототехника, промышленный дизайн, физика, VR-курс, STEM, создание 3D-игр), а также развитию творческих способностей (декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, хореография, музыка). Мастер класс для ребят преподают заслуженные артисты России и Воронежской области.

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Также дети познакомятся с историей Росатома, и Нововоронежской АЭС: запланированы экскурсии на смотровую площадку инновационных энергоблоков поколения «3+» и в музей атомной станции. Кроме того ребята посетят Археологический музей–заповедник «Костенки» и Воронежский Государственный природный биосферный заповедник им. В.М.Пескова.

Итогом отдыха в профильном лагере станет проект по выбранной теме, который школьники будут защищать в конце смены, а также проведение Фестиваля «Золотая маска – 2019».

«Нынешнее поколение атомщиков несет свою вахту на объектах ядерной энергетики, ядерноопасных объектах, выполняет задание Гособоронзаказа, работает в НИИ и конструкторских бюро. Это всё – «Росатом». Вы тоже часть Росатома. И сейчас у вас появилась уникальная возможность – выбрать вашу будущую профессию, познакомиться с атомной отраслью во всех её проявлениях. Я хочу, чтобы вы обрели здесь новых друзей, новые знания и, конечно же, хорошо отдохнули. И всегда помните, вы – часть Росатома», – сказал на церемонии открытия смены директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

ДОЛ «Дружба» стал одной из трёх отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года открылись профильные лагеря Госкорпорации «Росатом». Две другие площадки расположены в Московской области и городе Саров.

Напомним, в 2018 году ДОЛ «Дружба» впервые открылся после двадцатилетнего перерыва силами профсоюзной организации Нововоронежской АЭС. За пять потоков в нем успели отдохнуть 503 ребенка. Помимо отдыха для детей были организованы мастер-классы по рисованию, лепке, оригами, подвижные игры, квесты, праздничные мероприятия. Ключевым событием стал приезд съемочной группы киножурнала «Ералаш».

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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