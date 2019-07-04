5 фильмов Василия Панина о воронежцах. Не стало известного режиссера...

Из столицы пришли печальные вести: Союз кинематографистов России сообщил о кончине кинорежиссера и сценариста Василия Панина. Уроженец Хохольского района Воронежской области умер в возрасте 83 лет.

Василий Панин в 1953-1954 годах служил актером Воронежского театра драмы имени Кольцова. Потом окончил Московское театральное училище имени Щепкина, ГИТИС и Высшие курсы сценаристов и режиссеров Госкино СССР. В его режиссерской копилке более 25 фильмов, в том числе «Человек на полустанке» (1983), «Исчадье ада» (1991), «Ночь на кордоне» (2001). Многие свои картины Панин снимал про воронежцев и на воронежской земле.

1. В 1986-м он снял 2-серийный фильм «Певучая Россия» о нашем земляке, музыканте, собирателе русских народных песен и основателе первого русского народного хора Митрофане Пятницком, его жизни, трагической любви и традициях песенной культуры русского народа. Сценарий для картины написал воронежский писатель Эдуард Пашнев, а музыку – тоже наш земляк, композитор Вячеслав Овчинников. В фильме кроме хора имени Пятницкого поет Воронежский хор имени Массалитинова, наша известная певица Екатерина Молодцова, а в эпизодической роли снялась легендарная Мария Мордасова. Пятницкого сыграл Юрий Соломин, в ролях также Любовь Соколова, Владимир Конкин, Михаил Кокшенов. В картину вошли кадры, снятые на улице Никитинской, проспекте Революции и в селе Борщево Хохольского района.

Юрий Соломин в роли Митрофана Пятницкого на фоне дома со львами на проспекте Революции.

2. В 1997-м Василий Панин снял фильм «На заре туманной юности» - о нашем прославленном земляке, поэте Алексее Кольцове - по мотивам романа Владимира Кораблинова «Жизнь Кольцова». В картине сыграли звезды советского кино Виктор Павлов, Лев Дуров, Юрий Назаров, Аристарх Ливанов, Любовь Соколова, Римма Маркова, а также воронежские актеры Людмила Кравцова, Игорь Чижмаков и Анатолий Абдулаев.

Людмила Кравцова с Аристархом Ливановым в фильме про Кольцова.

3. В 1999 году вышел фильм Панина "Опять надо жить" - по мотивам рассказов нашего земляка Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире», «Сокровенный человек». Съемки проходили в Воронеже на ЮВЖД, в фильме снимались Галина Польских, Лев Прыгунов, Олег Анофриев, Владимир Конкин, Аристарх Ливанов, Раиса Рязанова. Картина получила несколько премий на кинофестивалях.

4. В 2001 году Василий Панин снял в Острогожске фильм «Ночь на кордоне» - по одноименной повести местного писателя Якова Кравченко. История о том, как дед рассказывает внуку о Великой Отечественной войне, событиях, произошедших на воронежской земле в 1942 году. Музыку к фильму написал худрук ансамбля «Воронежские девчата», композитор Юрий Романов, романс, который идет в начале картины, сочинил и актер воронежского драмтеатра Юрий Лактионов. А снимались в ленте Василий Лановой, Раиса Рязанова, Лариса Лужина, Владимир Конкин. Бюджет картины был мизерным, во многом из-за этого она не получилась.

5. Фильм Василия Панина «На реке Девице» о воронежской глубинке вышел на экраны в 2006-м, хотя сняли его за три года до этого под Острогожском. Съемочная группа в основном состояла из наших земляков: за основу взяли сценарий нашего писателя Евгения Новичихина, поэт Егор Исаев стал консультантом картины. Руководитель ансамбля «Воронежские девчата» Юрий Романов написал музыку, а его солистки спели песни. Семейную пару, настоящих крестьян, сыграли Галина Польских и Юрий Назаров, из Спартака Мишулина получился этакий современный дед Щукарь. Эта работа стала последней в кино у замечательного актера. Владимир Конкин в роли карьериста, депутата от села, эксплуатировал типаж Жириновского. Деревенским миллионером, продающим наш чернозем за бесценок за кордон, стал Александр Пятков («После дождичка в четверг», «Гараж», «Покровские ворота»).

Похоронят Василия Степановича на родине.

Светлая память…