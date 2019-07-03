На нацпроекты в Воронежской области в этом году потратят более 17 миллиардов рублей

Мария САННИКОВА

Во вторник, 2 июля, губернатор Александр Гусев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание в режиме видео-конференц-связи провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В мероприятии приняли участие члены аппарата правительства России, главы министерств, руководители банковских структур, а также главы субъектов РФ. Основным вопросом повестки стала реализация национальных проектов в регионах России.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев напомнил, что соглашения о межбюджетных трансфертах уже заключены и предусмотренные на текущий год средства до регионов в значительной мере доведены, а значит, можно говорить о промежуточных итогах реализации, первых результатах.

– На реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры мы предусмотрели значительные деньги. Только на 2019 год – более 1,7 триллиона рублей. На середину третьей декады июня по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. В целом регионы работают достаточно активно, однако двигаться можно и нужно быстрее. В определенной степени такую возможность дает система электронного бюджета, – отметил премьер-министр.

Он добавил, что ведомствам нужно быстрее подключаться к этой системе и активнее ее использовать, в том числе для снижения административной нагрузки на регионы и уменьшения бумажного документооборота.

Воронежская область участвует в реализации 11 национальных проектов, где предусмотрена региональная составляющая.

В текущем году плановый объем финансирования региональных проектов составит 17,3 млрд рублей. Объем федеральных средств - 10,2 млрд рублей (8,4 млрд рублей в рамках заключенных с федеральными министерствами соглашений), из бюджета региона выделено 7,1 млрд рублей.

В рамках шести национальных проектов – «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура» – на территории области предусмотрено финансирование 99 объектов, из них 73 – в текущем году.