2019-07-02T16:24:38+03:00
Общество

В Нововоронеже стартовали первые сборы для детских хоккейных команд городов присутствия АЭС

Тренировочные сборыдетских хоккейных команд городов-спутников АЭС пройдут на базе современнойледовой арены «Остальная»
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В сборах примут участиекоманды Калининской, Кольской, Нововоронежской АЭС и 2 приглашённые команды из Москвы.

За 2 недели, спортсмены 2008-2012 года рождения (7 – 11лет), проведут совместные тренировки, посоревнуются в мастерстве, для них приготовлена и культурная программа.

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«С появлением такого великолепного сооружения, как наша ледовая арена, единственного в городах присутствия АЭС, мы проводили взрослые хоккейныетурниры, и у нас родился план развития хоккея в КонцернеРосэнергоатом.В рамкахэтого планаи проводятся первые детские сборы.Важно посмотреть уровень подготовки участников и проводить такие сборы ежегодно»¸- рассказал заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Центральным событием на сборахстанет мастер-класс от 5-кратного обладателя Кубка Гагарина, 3-кратного чемпиона Мира ДанисаЗарипова, тренера школы профессиональных хоккеистов. Звезда мирового хоккея сыграет в составе каждой команды. Завершатся сборы мини-турниром, в котором, как обещают организаторы, проигравших не будет.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведениямасштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включён в сеть 1 мая 2019 года.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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