2019-07-02T14:08:19+03:00
Общество

Воронежская область - на пороге цифровизации

Александр Гусев обсудил с первым заместителем председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным перспективы внедрения передовых технологий
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Елена ФЕДЯШЕВА

28 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу с первым заместителем председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным. Речь шла о приоритетных направлениях сотрудничества правительства области с банком по цифровым решениям в рамках национальных проектов.

- Мы договорились, что продукты, предлагаемые Сбербанком, - это не какая-то отдаленная перспектива, мы готовы уже сейчас эти решения применять, - прокомментировал итоги встречи Александр Гусев. - В здравоохранении, образовании у банка есть готовые разработки, к которым мы точно присоединимся. Очень важный для нас момент - интеграция всех информационных систем и баз данных, которые есть у правительства области и ведомственных учреждений. Эта разрозненность мешает цифровизации в работе правительства. Необходимо провести систематизацию. Надеюсь, что первые результаты мы сможем оценить уже через полтора-два месяца.

- Воронежская область - наш проверенный и надежный партнер, - отметил Александр Ведяхин. - Сегодня мы обсудили много вопросов, касающихся цифровых технологий, которые помогут жителям региона изменить жизнь к лучшему. Вы очень продвинутый регион по многим направлениям. Это первая область, где построили дом с использованием эскроу-счетов, гораздо раньше других регионов. Благодаря вам мы получили хороший опыт в этом направлении. Сейчас наши усилия направлены на работу с клиентами, чтобы рассказать им, как правильно открывать счета и зачем это надо.

Правительство области и Сбербанк также рассматривают возможность создания совместной кафедры и лаборатории для работы в направлении развития искусственного интеллекта на базе воронежских технических вузов. Банк готов предоставить разработки для организации единого центра управления и регулирования транспортного потока в пиковые часы, а также приложение Plazius для ресторанного бизнеса, с помощью которого будет возможна онлайн-оплата заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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