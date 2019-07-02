Качество жизни на селе улучшится

Елена ФЕДЯШЕВА

27 июня губернатор Александр Гусев принял участие в XIII сельскохозяйственной выставке «День Воронежского поля», которую на этот раз принимал Острогожский район. «День поля» проводится ежегодно начиная с 2007-го с целью демонстрации техники, технологий и продукции сельского хозяйства. Ранее он уже проходил в Новоусманском, Россошанском, Лискинском, Кантемировском, Павловском, Бобровском и других районах области.

С 2011 года выставка заметно расширилась и стала многопрофильной. Сегодня на ней представлен весь спектр товаров и услуг для агропромышленного комплекса: семена, удобрения, кормовые добавки, средства защиты растений, лекарства для животных, оборудование и техника.

40 ГЕКТАРОВ ДОСТИЖЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В этот раз под выставку отдали более 40 гектаров поля ЗАО «Острогожсксадпитомник», где разместились свыше двух тысяч единиц сельхозтехники, 126 демонстрационных площадок сельхозкультур. Площадь представленных посевов составила 8 гектаров, демонстрируемой техники - 15 га. В работе XIII выставки приняли участие 180 компаний из России и стран ближнего зарубежья. Она стала самой масштабной за все предыдущие годы.

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- Вы вкладываете в землю всю свою душу, - сказал Александр Гусев, приветствуя участников. - Это нелегкий, но благодарный и почетный труд. Мы в Воронежской области имеем достаточно хорошие успехи в сельском хозяйстве и справедливо занимаем почетные передовые места в России по многим показателям. В прошлом году в нашей области было произведено сельхозпродукции более чем на 200 миллиардов рублей. Нам есть чем гордиться, но есть и задачи. Задача повышения отдачи от средств, вложенных государством в развитие отрасли, задача развиваться инвестиционно, повышать урожайность. В последнее время мы много говорим о том, что в село должно прий-ти другое качество жизни, и в рамках национальных проектов сегодня в развитие села вкладываются беспрецедентно большие средства. Это делается для того, чтобы люди смогли сказать: «Мы стали жить лучше».

ЗАРПЛАТУ СЕЛЯН ПОДНИМУТ ДО СРЕДНЕОБЛАСТНОГО УРОВНЯ

В ближайшей перспективе перед регионом стоит задача повысить уровень жизни на селе: обеспечить людей качественным образованием, здравоохранением, сделать более доступными культуру и спорт. В этом году, по словам главы региона, область потратит на реализацию программ в рамках нацпроектов более 16 миллиардов рублей. Из них около половины - на объекты, расположенные в сельской местности.

Повышению качества жизни в муниципальных районах области помогут нацпроекты и программа комплексного развития сельских территорий.

- Программы идут параллельно. Надеюсь, что за счет этого будет больший территориальный охват, - прокомментировал Александр Гусев.

Губернатор озвучил планы правительства о поднятии зарплаты работникам сельхозпредприятий до уровня среднеобластных, в том числе с помощью субсидирования товаропроизводителей за счет бюджетных средств.

- Сегодня мы обеспечили себя свининой, мясом птицы, зерном, сахаром. Но все эти достижения могут быть потеряны, если мы не решим одну задачу. Жить на селе должно быть престижно, комфортно, а зарплата сельского жителя не должна уступать зарплате горожанина, - поддержал губернатора и Аркадий Пономарев, депутат Государственной Думы.

ГОТОВИМСЯ К ВНЕДРЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Много в рамках выставки говорилось о новом направлении в сельском хозяйстве - органическом земледелии. Глава региона отметил, что область последовательно движется к его внедрению:

- Пока наши меры государственной поддержки сводятся к тому, чтобы бесплатно сертифицировать землю под органическое земледелие. Это процесс непростой и длительный, до трех лет. Мы готовы субсидировать 50% стоимости средств, повышающих урожайность и разрешенных для применения в органическом земледелии. Пока у нас около десяти компаний, желающих принять участие в программе.

- Достаточно долго выбирались регионы, пригодные для развития органического земледелия, - рассказал Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза России. - Многие претендовали на это право и подали заявки. Воронежскую область выбрали в качестве региона для реализации пилотного проекта, где будут отрабатываться технологии, применяемые в органическом хозяйстве. Я прошу всех присутствующих здесь внимательно присмотреться к новому сектору сельского хозяйства, найти себя в нем и помочь нам в оздоровлении нации и выпуске более здоровых продуктов питания. Органика является одним из ярких примеров того, как человек может ответственно относиться к тому, что его окружает.

По оценкам правительства, программа органического земледелия будет охватывать три - пять процентов сельхозплощадей области, чуть больше ста тысяч гектаров. Существенные изменения в новой отрасли произойдут в ближайшие год - полтора, после принятия на федеральном уровне всех нормативных документов.

УРОЖАЙ ОЖИДАЕМ НА УРОВНЕ 2018-ГО

Александр Гусев рассказал также о перспективах урожая, отметив при этом, что многое будет зависеть от погодных условий:

- Да, на юге и востоке области сейчас сложная ситуация. Там сегодня стоит засуха. Но главное - чтобы люди не опускали руки. Может быть, дожди, которые нам обещают, серьезно зерновым уже не помогут, но другим культурам пойдут на пользу.

Первые пробные намолоты зерна, в том числе и в Острогожском районе, свидетельствуют о достаточно хороших показателях.

- Мы всегда имели чуть больше половины зерна хорошего качества. Надеюсь, что такая тенденция сохранится и в этом году, - отметил глава региона.

В рамках выставки губернатор вручил награды «Почетный работник агропромышленного комплекса России» Александру Поддубному, начальнику участка № 1 Центрально-Черноземной агропромышленной компании, и Владимиру Гуськову, директору филиала этого предприятия.

МЕСТНЫЕ ЯБЛОКИ БУДУТ В ПРОДАЖЕ КРУГЛЫЙ ГОД

После торжественного открытия выставки «День Воронежского поля» Александр Гусев посетил фруктохранилище ЗАО «Острогожсксадпитомник». Это предприятие является крупнейшим производителем яблок, вишен и имеет самую большую площадь посадок земляники на капельном орошении -

60 гектаров. Ежегодно «Острогожсксадпитомник» производит около 30 тысяч тонн яблок, 400 тонн земляники, по 200 тонн вишни и алычи, 10 тонн малины.

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Предприятие имеет шесть современных фруктохранилищ, вмещающих 19 тысяч тонн продукции единовременно. Последнее, самое новое из них, построили в 2018 году. Оно рассчитано на шесть тысяч тонн продукции для круглогодичного хранения благодаря газовой среде и регулированию температуры. Остальные хранилища предполагают срок хранения до шести месяцев.