На базе Нововоронежского политехнического колледжа впервые прошли демонстрационные экзамены по международной методике WorldSkills

Экзамен проходил по международной методике WorldSkills. 10 студентов колледжа в течение восьми часов выполняли практические задания. Задания включали три модуля: монтаж оборудования, программирование простейших реле и поиск неисправностей. За работой студентов наблюдали шесть экспертов от Нововоронежской АЭС, «Нововоронежатомэнергоремонт» и нововоронежского управления АО «Электроцентрмонтаж». Эта же команда во главе с главным экспертом, представителем топливной компании «ТВЭЛ», оценивала работу ребят.

.

«Благодаря методике WorldSkills мы оцениваем теоретические знания студентов через практические навыки. Причем критерии оценки совершенно одинаковые как на классическом WorldSkills или WorldSkills Hi-Tech, так и здесь. Программа разработана также по мировой методике, т.е. в отведенное время идеально выполнить задание не могут даже эксперты. Это под силу только роботам. Однако для студентов все равно сделали небольшие поблажки, так за счет уменьшения объёма задания им немного увеличили время на монтаж оборудования», – отметил главный эксперт, инженер-энергетик по обслуживанию релейной защиты и автоматики, телемеханики и высоковольтным испытаниям АО «Сибирский химический комбинат», ТК «ТВЭЛ» Константин Фомичёв.

.

После того, как участники закончили выполнение модулей, эксперты приступили к оценке работ. По результатам демонстрационного экзамена студенты получат сертификаты, которые станут весомым дополнением к их профессиональному портфолио.

«Для ребят это большой опыт, это новые знания, развитие коммуникативного и творческого потенциала и, конечно же, профессионализма. Мы всегда переживаем, как наши выпускники покажут себя на предприятии. И мы уверены, что эти ребята осмысленно и осознанно придут на работу и сразу включатся в процесс», – сказала заместитель директора НВПК НИЯУ «МИФИ», кандидат психологических наук Елена Булатова.

Напомним, первый демонстрационный экзамен прошёл в 2017 году по инициативе Волгодонского политехнического техникума (филиала НИЯУ «МИФИ»). Предыдущие два года нововоронежские студенты принимали участие в экзаменах на волгодонской площадке. В 2019 году НВПК впервые провел демонстрационный экзамен на своей территории. В дальнейшем такого рода испытания станут обязательными для всех студентов колледжа.

Стоит отметить, что в атомной отрасли по международной методике WorldSkills проводятся такие крупные чемпионаты профессионального мастерства как REASkills – чемпионат Концерна «Росэнергоатом» и AtomSkills – общеотраслевой чемпионат Госкорпорации «Росатом».

.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС