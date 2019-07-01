Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

В рамках поездки состоялась встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В ней также приняли участие и.о. Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко и управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы цифровизации региона и развитие двусторонних отношений.

Отмечалось, что цифровизация дает уникальный шанс вывести страну в лидеры как в части качества жизни людей с точки зрения их взаимодействия с государством и сохранения жизни и здоровья, так и с точки зрения бизнеса, работающего на рынках, которые становятся все более конкурентными. На это, в частности, нацелена национальная программа «Цифровая экономика России», в соответствии с которой разрабатывается концепция цифровой трансформации региона.

Александр Ведяхин и Александр Гусев обсудили ряд направлений по сотрудничеству. В частности, Сбербанк окажет содействие в цифровизации таких направлений, как дорожная инфраструктура, медицина и образование.

Например, организация единого центра управления (ЦОД) и регулирования транспортного потока в пиковые часы с использованием технологического решения LUNACARS, способна повысить безопасность городской среды, обеспечить транспортную аналитику и контроль безопасности дорожного движения.

Центр речевых технологий (ЦРТ) и агрегатор медицинских услуг DocDoc, могут быть полезны в повышении качества и скорости предоставления государственных услуг в медицинских учреждениях области.

В сфере образования также есть интересные предложения. Уже сегодня на базе двух высших учебных заведений – Воронежского государственного медицинского университета и Воронежского государственного аграрного университета - реализованы кампусные проекты.

Система безопасности управления данными для верификации и идентификации лиц VISION LABS – LUNA PLATFORM позволяет обеспечить пропускной режим и смс-оповещение родителей, учитывает время пребывания в вузе, также эта система может быть интегрирована с сервисом безналичной оплаты питания.

Центральное Черноземье занимает достойное место в процесс внедрения инновационных программных продуктов Сбербанка. Например, приложение «Plazius» для ресторанного бизнеса, разработанное дочерней компанией Сбербанка (ООО «Платиус»). С его помощью можно оплатить заказ в ресторане онлайн, воспользоваться скидками без предъявления карт лояльности. Уже сегодня приложением можно воспользоваться в Воронеже, Белгороде и Орле. Сейчас все области Черноземья работают над подключением этого приложения.

- Воронежская область была первой областью, где внедрили, построили и даже уже заселили дом по эскроу-счетам, отметил Александр Ведяхин. - Сейчас наши усилия нацелены на работу с клиентами, которые будут открывать эскроу-счета, населению необходимо объяснять, как это правильно сделать и почему этот механизм надежнее для них.

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Воронеж стал пилотным городом в России, где был сдан дом с использованием счетов эскроу. Сбербанк фактически протестировал формат нового взаимодействия по правилам долевого строительства, которые вступают в законную силу с 1 июля 2019 года.

- Воронежская область наш очень проверенный надежный партнер. Фокус нашей сегодняшней встречи был направлен на цифровые технологии, именно те, которые смогут помочь жителям области сделать жизнь комфортнее, медицину - лучше, а образование - качественнее. Сбербанк будет оказывать содействие в цифровизации дорожной инфраструктуры, медицине и образовании. Думаю, что в ближайшее время жители Воронежской области смогут получать эти новые цифровые сервисы и продукты, - рассказал Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Также мы уделяем большое внимание развитию искусственного интеллекта в регионах. Своя практическая школа должна быть не только в Москве, но и в регионах.

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Александр Гусев, комментируя итоги встречи, отметил, что Воронежская область уже сейчас готова участвовать в передовых решениях и продуктах Сбербанка.

- Мы договорились, что те продукты, которые Сбербанк уже разработал, или разработали партнеры Сбербанка, они на самом деле уже интересны для нас в прикладном смысле. Это не какая-то отделенная перспектива, когда к чему-то будем десять лет идти, мы фактически готовы эти решения начать применять. В здравоохранении готовые решения, для того, чтобы в отдаленных населенных пунктах получать помощь. В образовании есть хорошие решения, и готовится сейчас целая образовательная платформа, которую разрабатывает Сбербанк. И, безусловно, очень важный для нас момент – это интеграция всех наших информационных систем и баз данных, которые есть в рамках правительства области, подведомственных учреждений. Надеюсь, что сможем все это систематизировать и получить правильные решения, - подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.