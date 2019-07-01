2019-07-01T11:21:11+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: энергоблок №6включен в сеть после проведения планово-предупредительного ремонта

28 июня 2019 г. в 20:54 энергоблок №6Нововоронежской АЭСвключен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР)
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ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР проведен капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, контроль металла оборудования и трубопроводов первого контура автоматизированными системами контроля, капитальный ремонт одного из четырёх парогенераторов и капитальный ремонт одного из четырёх главных циркуляционных насосов, капитальный ремонт турбины со средним ремонтом турбогенератора.

В настоящее время энергоблоки №4 и №6 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №5идёт планово-предупредительный ремонт. На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС и НВАЭС-2 нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 идёт этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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