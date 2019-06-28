«Он поджидал их с оружием у гаражей»: подробности стрельбы по детям в Воронеже

В Воронеже четырехлетний малыш попал в реанимацию с ранением брюшной полости. Как сообщили следователи, 42-летний местный житель несколько раз выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Все это произошло вечером 20 июня в Советском районе города в гаражном кооперативе «Донской» (микрорайон Тепличный). СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Эта поистине жуткая история требует как минимум ответа на два ключевых вопроса: что двигало стрелявшим, и что четырехлетний ребенок делал в гаражах?

«НА ГАРАЖИ МОЖЕТ ПОПАСТЬ КАЖДЫЙ»

- Александр (подозреваемый, - ред.) обычный малый. У нас тут поселок небольшой, все друг друга знаем. В кооперативе у него свой гараж. Раньше никогда не буянил. Не выпивал. Интересовался техникой. Часто видел, как они с мужиками мотоциклы или машины обсуждают: у одного из них есть что-то вроде «Харлея», но японского производства. У него у самого праворукий мини-вэн. По-моему, «Тойота», - рассказал «Комсомолке» один из владельцев гаражей Александр.

По словам мужчины, стрелявший - частный предприниматель. Уже лет двадцать торгует одеждой на юго-западном рынке. Мужчина женат, у него двое детей: старшему сыну 19 лет, дочери - 12. Семья живет неподалеку от кооператива.

- Наши гаражи спроектированы как полуподземные. Рядом с ними лес, и вот с этой стороны на любой гараж можно просто зайти, даже взбираться не нужно. В этом вся проблема. У нас тут то девочки под руку прогуливаются, то пацаны бегают. А кровля ведь мягкая, портится. Потом крыши начинают течь, а мужики ругаются. Ребята знают, что их трогать нельзя. Бывает, в ответ на замечания на три буквы посылают, - добавляет мужчина.

Александр рассказывает, что инцидент случился в десятом часу вечера. На территории кооператива установлено 12 камер видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина передвигался от гаража к машине. Больше никого не было.

- Это место не проходное. Там тупик. Камеры сняли, что он был там один. Около двух часов ночи полиция задержала его. Ребенку кишечник насквозь пробило. Я в шоке, как он в него попал. Самое хреновое для Александра, что у него уже судимость была - за распространение наркотиков. И он не так давно вышел по УДО.

По словам местных жителей, условно досрочно мужчину освободили около года назад. А до этого он около четырех лет провел в заключении. При вынесении приговора оставшийся условный срок могут добавить к основному.

Сам подозреваемый воспитывает двух детей.Фото: личный архив.

«РЕБЕНОК ПЕРЕНЕС ДВЕ ОПЕРАЦИИ»

Еще один хороший знакомый подозреваемого (мужчина попросил не называть его имени) также недоумевает, почему Александр начал стрелять по ребенку.

- Просто на ровном месте. Какая мотивация? Не могу сказать. Раньше подобного не случалось. Обычный дядька. Явной агрессии не проявлял. Вообще в голову не укладывается. Как будто квадратный предмет заталкивают в круглую воронку. Ничего не понимаю. 20 лет прожили по соседству.

Мужчина подтверждает, что дети, действительно, постоянно «тусят» на гаражах. Попасть туда - как нечего делать. Только, по его словам, никто особой борьбы с ребятами не ведет.

- Рядом с кооперативом школа, детская площадка. Буквально в нескольких метрах. Вроде в тот вечер двое ребятишек по крышам бегали: один маленький, второй постарше - лет восьми. Родители и того, и другого были рядом. Как раз на этой площадке. Семья раненого мальчика тут же у нас в Тепличном живет. Молодые люди, обоим в районе 30 лет. Обычная пара, не алкаши, - рассказывает знакомый подозреваемого.

По словам мужчины, ребенок заплакал и прибежал. Начали присматриваться - заметили рану. Причем не просто царапину, а проникающее ранение миллиметра четыре в диаметре. Да и дети сами сказали, что в них стреляли. Родители кинулись к гаражам. В тот момент Александр успел уже загнать машину и начал оправдываться: мол, ничего не видел - не знает.

- Затем приехала скорая и полиция. Посмотрели камеры видеонаблюдения, а там все видно. Он же даже стоял с минуту - их поджидал, чтобы выстрелить. То есть, речь может идти и о подготовке к покушению на убийство.

Как рассказывают знакомые семьи, у малыша оказался пробит кишечник в двух местах. Он перенес две операции и до сих пор находится в реанимации. Мальчик в сознании, но испытывает проблемы в питании. Пока что ему ставят капельницы с глюкозой, чего недостаточно для развивающегося маленького организма. Наши собеседники отмечают, что самое страшное позади, но ребенку, очевидно, предстоит долгое лечение.