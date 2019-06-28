Начальник воронежского отдела участковых устроил «спектакль», чтобы украсть 2,5 миллиона у старушки

Начальника ОУУП и ПДН одного из отделов полиции Воронежа обвиняют в организации преступной группы с целью хищения более 2,5 млн рублей у пожилой женщины. Об этом 28 июня сообщили в региональном СУ СКР.

88-летняя местная жительница на протяжении долгих лет практически не тратила пенсию, а копила средства на счетах в банке. Так ей удалось набрать более 2,5 миллионов. Стоит ли говорить, какой шок был у старушки, когда все сбережения у нее попросту отняли?

Бабушкин вклад

Все началось с того, что в конце ноября – начале декабря 2018 года пенсионерка пришла в опорный пункт полиции и заявила, что в банке ей не начислили полагающиеся проценты по вкладам. Попросила разобраться в ситуации.

Пенсионерка без опаски показала участковому сберегательные книжки, в которых были указаны крупные суммы на счетах. Сотрудник полиции вместо того, чтобы выяснить обстоятельства, отправил бабушку домой со словами: «Не волнуйтесь, разберемся!»

Позже домой к пожилой женщине пришел незнакомец, который представился сотрудником полиции. Он легко обманул старого человека и забрал у нее паспорт вместе со сберегательными книжками. Спустя несколько дней жительница Воронежа узнала, что никаких миллионов на счету у нее больше нет.

Куда обращаться в такой ситуации? Пенсионерка вновь пошла в полицию.

- Руководитель следственного отдела по Левобережному району, когда узнал о данном заявлении, обратился к прокурору с ходатайством об изъятии уголовного дела из органов МВД и передачи его в следственный отдел, - сообщили в СУ СКР по Воронежской области.

Следователи запросили сведения из банка о проведенных операциях по счетам старушки, допросили сотрудников финансового учреждения, изъяли видеозаписи и прочие данные. Так сотрудники СК установили, что к краже причастен начальник участковых уполномоченных полиции, который подговорил еще несколько человек.

Деньги получал двойник

Приятели полицейского руководителя нашли пожилую женщину, похожую на потерпевшую женщину. Престарелая «актриса» со своим пожилым другом по чужому паспорту получала деньги со сберегательного счета в банке.

Пожилые аферисты всегда приезжали к финансовому учреждению на такси, а за ними на машине следовали знакомые сотрудника полиции, чтобы сразу же забрать деньги. Так, всего за несколько дней пенсионеры смогли снять со счетов более 2,5 млн. рублей. Деньги поделили между всеми участниками банды.

К уголовной ответственности будут привлечены 43-летний сотрудник полиции, двое мужчин в возрасте 33 и 49 лет, 64-летняя женщина. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Все признали вину.

Мужчины сейчас находятся под домашним арестом, женщина-актриса – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Пенсионер, который вместе с компаньонкой снимал в банках средства, скончался.

- Принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного 88-летней потерпевшей. К оказанию оперативного сопровождения по уголовному делу следователи СК привлекли сотрудников ОРЧ СБ ГУ МВД России по Воронежской области. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса всех необходимых мероприятий, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального СУ СКР Матвей Сладких.

Отреагировали на данное преступление и в ГУ МВД по Воронежской области.

- На протяжении полугода сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Воронежской области вели работу по установлению подозреваемых. Все сведения были направлены в следственные органы. Проводится служебная проверка. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, кроме того, руководителем принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в пресс-службе региональной полиции.