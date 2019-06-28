В Воронежской области планируют выращивать шампиньоны в промышленных масштабах

Промышленное производство грибов в России в последние годы показывает бурный рост. Только за прошлый год оно выросло более чем в 2 раза – в 2017 года отечественные компании выдавали на рынок 26000 тонн продукции, а уже в 2018-м этот показатель приблизился к отметке в 50000 тонн.

По словам экспертов рост производства обусловлен продовольственным эмбарго, который был введён в 2014 году в ответ на экономические санкции Запада. Именно с этого момента наблюдается тенденция увеличения производства грибов в России.

Лидером в этом направлении может стать Воронежская область, на территории которой сейчас заканчивается строительство предприятия по производству компоста и выращиванию шампиньонов. Об этом проекте начали говорить ещё в 2016 году. Правда, тогда строительство пришлось отложить. Причин было несколько. Сначала «Воронежский шампиньон» не смог получить кредитование с господдержкой. После инвестор столкнулся с проблемой присоединения производства к электросетям. Но в конечном итоге были достигнуты договорённости с руководством электросетевой компании.

Предоставлено пресс-службой администрации Новоусманского района.

Что представляет собой производство шампиньонов

Производство расположено в в Рогачевском сельском поселении Новоусманского района Воронежской области. Комплекс представляет собой 2 теплицы по 20 тыс. кв. метров каждая. Там будут производить компост, который необходим для выращивания шампиньонов, а также сами грибы. В планах у инвестора – выпуск в год до 10000 тонн шампиньонов и до 36400 тонн компоста. Вместе с предприятием, которое «Воронежский шампиньон» должен открыть этим летом в Краснодарском крае, объём выпускаемой продукции может покрыть от 20% до 50% потребностей российского рынка в шампиньонах. В нашем регионе старт производства намечен на осень 2019 года. Сейчас там завозят и монтируют тепличное оборудование, а также проводят пусконаладочные работы. В общей сложности в этот проект вложено 2,2 млрд рублей инвестиций, срок окупаемости – 7 лет. А налоговые отчисления в бюджеты разного уровня составят не менее 900 млн. рублей.

Предоставлено пресс-службой администрации Новоусманского района.

– Привлечение инвестиций сегодня – приоритетное направление развития Новоусманского района. Открытие нового производства – это возможность создания дополнительных рабочих мест и дополнительный стимул для роста экономического потенциала муниципалитета и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для нас важно, чтобы возможность трудоустройства была, в первую очередь, предоставлена местным жителям. Такая договорённость с инвестором достигнута, – рассказал глава Новоусманского муниципального района Дмитрий Маслов.

Отдел по сельскому хозяйству администрации Новоусманского района уже получил задание проинформировать местных жителей о возможности трудоустройства.

– Мы уже довели информацию о возможности трудоустройства до администраций сельских поселений, – объясняет начальник отдела Геннадий Поляков. – Поэтому все, кто обладает необходимой квалификацией, смогут пойти работать на это предприятие. Тем более, что приоритет при приёме будет отдаваться местным жителям.

Отметим, что получить информацию по этому вопросу можно по телефонам: 8 (47341) 5-35-54, 8 (47341) 5-34-54.