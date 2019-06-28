2019-06-28T15:18:32+03:00
Общество

В этом году фестиваль «Город-сад» будет посвящен Году театра

А главными «героями» выставки станут цветочные композиции и максимально торжественные букеты
Татьяна МИСТЮКОВА
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В четверг, 27 июня, в бизнес-инкубаторе ВГАСУ состоялось координационное совещание по подготовке грядущей выставки. Напомним, Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» традиционно проходит при поддержке губернатора и правительства Воронежской области.

Его посетили флористы, дизайнеры и все те, кто намерен участвовать в предстоящем фестивале. Именно для них была организована встреча, в ходе которой руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин рассказал о деталях грядущего фестиваля садов и цветов.

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В этом году он пройдет с 5 по 8 сентября в Воронежском центральном парке. В преддверии фестиваля пройдет международная конференция по зеленой инфраструктуре городской среды, для участия в которой ожидаются мэтры флористики и ландшафтного дизайна из Великобритании, Новой Зеландии, Швеции, Италии, Китая и, возможно, даже из США.

Каждый из дней выставки будет иметь свою культурную программу. Первый день будет посвящен работе профессионального жюри, 6 сентября состоится торжественное открытие «Города-сада», награждение его победителей. 7 сентября день будет посвящен образовательной и развлекательной программе. 8 числа состоится торжественное закрытие фестиваля.

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- Всем известна фраза, что театр начинается с вешалки. В нашем случае тема прозвучит так: «С чего начинается сад». И все площадки, все выставочные экспозиции должны будут ответить на этот вопрос, - рассказал Алексей Карякин.

В соответствии с концепцией фестиваля, отправной точной которой стал проходящий в России Год театра, на территории парка будут организованы следующие площадки: «Конкурсные сады» (в том числе исполненные детьми), флористические экспозиции, арт-объекты, плодово-овощные объекты, а также большая зона грин-маркета, зоны отдыха.

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Кроме того, воронежцы обязательно увидят очередное соломенное чудо от Ломовского природного парка (Воробьевский район). Ожидается что-то невероятное: в центральном парке появится настоящий хутор. Специалисты Ломовского природного ландшафтного парка пообещали привезти плуг, трактор и другие крестьянские орудия труда, с помощью которых наши предки возделывали землю и сажали урожай, построить из сена и соломы в натуральную величину деревенские дома с аутентичной планировкой комнат и многое другое. Всех деталей будущего этно-хутора организаторы раскрывать не стали, чтобы сохранить интригу.

Также в этом году ввели новую номинацию «Game of flowers» - флористам предложат создать трон из роз, хризантем, кал, лилий, собрать максимально торжественный букет и многое другое.

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Алексей Карякин заверил, что департамент природных ресурсов и экологии готов оказать техническую поддержку действительно интересным проектам:

- Мы традиционно стараемся помочь по инфраструктуре, привлекаем специалистов, чтобы они помогли конкурсантам довизуализировать свои идеи, лучше донести образ их сада до зрителей. В какой-то части можем помочь и в материалах для экспонатов. Кроме того, на фестивале впервые хотим вывести в качестве главной номинацию «Игра цветов», участники которой, надеемся, удивят воронежце цветными и цветущими арт-объектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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