«Это зло злейшее»: В Воронежской области мертвым нашли белгородца, расстрелявшего пенсионерку и ее 10-летнего внука

Объявленного в розыск 37-летнего белгородца, по предварительным данным, обнаружили мертвым в Воронежской области. По одной версии - неподалеку от города Лиски. По другой - в Каменке. Мы уточняем данную информацию в региональном СУ СКР.

По версии следствия, вечером 26 июня в Алексеевке местный житель с огнестрельным оружием ворвался в квартиру к бывшей возлюбленной. Дверь открыла 72-летняя мать женщины. Незваный гость неожиданно несколько раз выстрелил в старушку и ее 10-летнего внука. Пенсионерка и мальчик скончались на месте.

Обезумевший налетчик пытался застрелить и саму 34-летнюю возлюбленную вместе с мужчиной, с которым она была в тот момент. У него получилось серьезно ранить их, но не убить. Сейчас оба находятся в больнице.

После появления информации о смерти 37-летнего жителя соседней области под Воронежем знавшие его люди поделились своим мнением.

Мужчину искали с вечера 26 июняФото: СОЦСЕТИ

- Какие Лиски? Его нашли совершенно в другом месте, но в Воронежской области, - пишет в соцсетях Анастасия. - Я никогда не буду оправдывать своего папу и никогда не скажу, что он не мой. Да, мои родители давно не живут вместе, но отношения к нему это не меняет. Есть люди, которые говорят, что он и вправду был добрый и хороший. Это так, я до последнего верила, что это не он. У него до этого случая безупречно чистое прошлое, прокуратура и все удивляются, как так. Мы тоже не узнаем правды уже. Насчет того, что лучше бы на месте мальчика была я. Никто не исключает того, что он мог прийти и к нам. И поверьте, моя мама открыла бы спокойно дверь, не думая ничего. Но и я не виновата в том, что он сделал. Я его дочка, а не его мама. И я не в ответе за поступки своих родителей. Еще раз скажу: никогда не буду оправдывать его поступок. Я так же знала эту бабушку и мальчика. Мне очень жалко Лену, но вы смотрите ситуацию так, как вам ее положили и преподнесли, но самой сути никогда не узнаете.

Среди комментариев встречаются и такие:

- Он виноват без вопросов. Но не забывайте, что у него могли быть мотивы. Мы не знаем всей ситуации и не узнаем. Я знал дядь Диму нормальным и добрым человеком, и мне не кажется, что он мог измениться. Безусловно, очень жалко ребенка и его бабушку. Так же очень жаль семью, с которой жил Дмитрий. Его дети и его жена - хорошие люди. Но теперь им нельзя будет нормально жить в этом городе, потому что вы все звери. Они не виноваты в том, что сделал их глава семьи, - прокомментировал Сергей Ястребов.

Но можно ли каким-либо мотивом оправдать убийство ребенка и старушки?

- Странно, что сейчас люди хотят найти оправдание человеку, который хладнокровно убил мальчика 10 лет, типа был мотив. Мы там не были и не знаем, как там было - нет этому мотива и оправдания, - уверена пользовательница Татьяна Александровна. - Это зло злейшее. Это ужас, который долго будет в памяти. Ни одна связь с мужчиной не должна нести смерть детей. Еще таким наглым и ужасным способом. Сложно представить, что чувствует мать после всего произошедшего - мир рухнул, и назад, к сожалению, сутки не отмотать.