2019-07-01T18:18:06+03:00
Общество

В Воронеже разработают схему размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

По мнению губернатора, эти меры «охладят пыл горячих водителей»
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Автор: Мария САННИКОВА

28 июня глава региона Александр Гусев провел заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

РОСТ ДТП И СОКРАЩЕНИЕ СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ

Как доложил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов, за 5 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 990 ДТП, в которых 110 человек погибли и 1241 получил ранения. Общее количество ДТП возросло на 3,8%, раненых – на 0,3%, а вот количество погибших сократилось на 8,3%.

Наибольший рост аварийности отмечен в Воронеже, Грибановском, Панинском, Петропавловском, Подгоренском и Терновском районах.

В целом уровень аварийности остается высоким. Основными задачами на сегодняшний день являются: обеспечение безопасности детей, пешеходов, повышение безопасности пассажирских перевозок, разделение встречных потоков для исключения лобовых столкновений.

Комментируя доклад, губернатор поручил подготовить перечень из 5–6 наиболее результативных мероприятий по снижению аварийности на дорогах.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Что касается профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, то данная работа ведется по трем направлениям: с самими детьми (обучение основам безопасного поведения на дорогах, развитие деятельности отрядов юных инспекторов движения, участие в тематических мероприятиях), с педагогами и с родителями.

По словам Александра Гусева, необходимо обратить пристальное внимание на результативность принимаемых мер в связи с высокой долей ДТП с участием детей:

– Нужно что-то поменять? Давайте попробуем лучшие практики поискать, которые имеются в других регионах, где идет снижение по ДТП, давайте их применять. И сами способны что-то предложить новое, эффективное.

В ходе заседания также обсуждались вопросы, связанные с повышением безопасности дорожного движения на автомобильной дороге федерального значения Р-298 «Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий» в Воронежской области.

Глава региона отметил, что необходимо проанализировать выполнение принятых ранее решений и подкорректировать план мероприятий с учетом применения малозатратных, но эффективных мер. Это, например, установка дополнительных предупреждающих знаков дорожного движения. Такая мера касается и других участков дорог.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЛИЦ

Кроме того, на заседании шла речь о развитии автоматизированной системы контроля безопасности дорожного движения на территории Воронежа и области.

– Пока есть финансовая возможность, сейчас нужно посмотреть, где мы могли бы поставить системы контроля нарушений правил дорожного движения, которые препятствуют пропускной способности улиц. Условно – в два ряда останавливаются на остановках, на ключевых критических местах, или выезжают на перекресток на запрещенный свет и стоят, не пуская движение с другой стороны. Мы могли бы сейчас эту схему внедрить и немного улучшить ситуацию в городе с движением. Там должны быть стационарные комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые охладят пыл наших горячих воронежских водителей, – сказал Александр Гусев.

Глава региона попросил подключиться к этому вопросу все заинтересованные структуры, чтобы в течение месяца проработать и представить на рассмотрение схему размещения комплексов фотовидеофиксации. При этом нужно искать функциональные решения, прежде всего, с точки зрения соотношения цены и качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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