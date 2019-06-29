Звезда сериала «Психологини» Анна Старшенбаум: «Ошибочку» взяли на вооружение подруги!

28 июня воронежских выпускников с праздником поздравили звезды сериала «Психологини» на СТС Анна Старшенбаум и Матвей Зубалевич. Артисты признались, что благодаря нашему городу на выпускном побывали… впервые!

- Представляете, у нас не было выпускного: мы не пошли учиться в 10-11 классы, пришлось рано работать. Так что сегодня наш первый выпускной! И сразу 5 тысяч человек - фактически мы собираем зал, - пошутили актеры на встрече с воронежцами, а заодно вспомнили, как учились сами.

- Я начинал как отличник, а заканчивал троечником. Но успокаивал себя тем, что в жизни часто отличники теряются, им приходится трудно. Троечники не так остро реагируют на проблемы, - считает Матвей Зубалевич.

- Я скорее гуманитарий. Мне нравилась музыка, рисование, физкультура. В остальном училась так себе, - призналась Анна Старшенбаум. - У нас в школе был театральный кружок. После девятого класса я была вынуждена уйти из школы, из дома. Рано начала работать. В то время как раз в театр Вячеслава Спесивцева брали молодых ребят, даже не окончивших школу. Какое-то время работала там. Потом как-то ловила машину у театра, и подвез меня будущий художественный руководитель во ВГИКе Владимир Назаров. Начала ходить по кастингам и работать в кино.

Анна Старшенбаум и Максим Зубаевич с воронежскими поклонниками.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Что бы вы посоветовали тем, кто хочет стать актером: ходить на кастинги и работать или поступать в вуз и учиться?

Матвей: - В вузе вас учат говорить на одном языке с коллегами. К тому же институт дает полезные знакомства: вы учитесь на параллели с режиссерами, которые станут потом известными, и они позовут сниматься вас. Вузовское образование важно. Но надо параллельно ходить и на кастинги. Такое редко бывает, когда человек совсем не учился, а потом играет.

Анна: - На самом деле, такое часто бывает. А сейчас повсеместно. Но если нет возможности поступить в вуз и отучиться сейчас (это ведь определенные вложения – деньги, время), все равно не стоит сдаваться. Надо следовать за мечтой, «переть» вперед, несмотря ни на что. Но вуз это, конечно, классно. Одно другого не исключает.

- Какие у вас были сложности на съемочной площадке, а что получалось неожиданно легко?

Анна: - Сложность - это большое количество выработки при маленьком бюджете. Страшнее в кино нет ничего. Как бы ты классно не хотел сделать сцену, если у тебя их 11 в день и на все только 12 часов, то часто выходит печаль-тоска. Потому что ты потом на экране, и стыдно тебе.

Анна Старшенбаум и Максим Зубаевич с воронежскими поклонниками.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РОДИВШИСЬ В СЕМЬЕ ПСИХОЛОГОВ, ЛЕГКО ИГРАТЬ СПЕЦИАЛИСТА

Артисты рассказали, за что им не стыдно: скоро на экран выйдет второй сезон сериала «Психологини», где они играют. Звезды поделились закулисьем популярного проекта.

- Анна, вы как-то специально готовились к роли психолога?

- Мне роль далась легко: моя героиня Алина, конечно, интересный персонаж, но так себе психолог - из подруг она меньше всего похожа на психолога. Поэтому готовиться мне особо не пришлось. Тем более, что эта тема со мной всегда по жизни, потому что мой папа - доктор наук по семейной психологии и мама тоже в этой сфере работала. Так что они всю жизнь в этой каше варились и меня заварили. Мне всегда тема психологии была интересна. Если можно так сказать, то я к роли была готова с детства. И мне кажется, в ситуации с Алиной, мне удалось избежать тупости.

- Какие-то психологические случаи из сериала, «штучки», приемы вы или ваши подруги взяли потом на вооружение в реальной жизни?

- Фразу «Ошибочка». Надо легче ко всему относиться. Хотя их много, на самом деле. При прочтении сценария сразу думаешь: о, вот это возьму! Но я уже ничего не помню из сериальных случаев, два года прошло. А я не пересматриваю свои работы.

- Не было у вас соперничества с актрисами сериала Анастасией Паниной и Софьей Каштановой?

Матвей: - Интересно, кто-то когда-нибудь говорил типа: «Фу, как они меня бесят»?

Анна: - Ты что! У меня бывали случаи. Тогда приходится говорить: «Можно следующий вопрос?». Но здесь у нас была реально сестринская атмосфера, мы оказались очень схожими по энергетике. Мы обожаем друг друга с первого дня съемок и до сих пор. Каждый день переписываемся, созваниваемся. Я буду ждать третьего сезона, чтобы вновь встретиться с девочками на площадке.

- Матей, вы как-то говорили, что у вас отрицательное обаяние, поэтому вас в основном видят в отрицательных ролях. Каков ваш персонаж в «Психологинях»?

- Наверное, у продюсеров и режиссеров сложился такой стереотип в отношении меня. И я сыграл немало отрицательных ролей. И вот за столько лет у меня наконец-то что-то положительное в сериале «Психологини»: мой Матвей - человек, который очень стремится стать лучше.

- Были на съемках забавные моменты?

Анна: - В сериале много забавных моментов, выписанных для нас с Матвеем. Я смеялась до слез, когда читала сценарий. Да и других классных моментов будет много.